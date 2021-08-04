現賺1.2億元 瑞絲薇絲朋賣公司晉影壇富婆
奧斯卡影后瑞絲薇絲朋(Reese Witherspoon)演過看似無腦卻聰明的「金法尤物」(Legally Blonde)，戲外的她也一樣精明。媒體報導，她所成立的製作公司「Hello Sunshine」將有新夥伴以高價入主，據富比世推估，新東家開出9億美元，瑞絲個人光是售出股票的稅後收益就至少在1億2000萬美元左右，讓她成為影壇最新富婆。
報導指出，「Hello Sunshine」將由一家新的媒體公司接手，該公司的幕後金主是美國知名的私募基金「黑石集團」，瑞絲表示當初成立「Hello Sunshine」，就是想要為女性發聲、說女人的故事，該公司參與的HBO影集「美麗心計」、APPLE TV+大戲「晨間直播秀」等都有熱烈迴響，前者更拿下不少獎座，讓公司聲譽突飛猛進，因此才有高達9億美元的價值。瑞絲未來雖然持股比例降低，仍會在公司內部有一席之地，繼續推動影片拍攝，當然也能夠持續分紅。
童星出身的瑞絲，在好萊塢打拚超過30年，很清楚合約怎麼簽對自己最有利，也累積出不少的資產。富比世估算她個人身家在「Hello Sunshine」交易後將達4億美元，和多棲天后珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)相當，在好萊塢女演員中，數一數二。
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