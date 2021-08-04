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「慾望城市」吵不完…3回歸女星也擺臭臉鬧不和？

記者蘇詠智╱綜合報導
辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯近來又被扯進「不和」話題。（路透資料照片）
辛西亞尼克森（左起）、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯近來又被扯進「不和」話題。（路透資料照片）

曾經是萬千女性觀眾最愛的「慾望城市」(Sex and the City)，即將在HBO Max復出、推出續篇「And Just Like That…」，不過原版四位女主角只有三位回歸，外界認為金凱特蘿(Kim Cattrall)與身兼製作人的莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)嚴重不和，就此在續集中消失。

殊不知，根據「New Idea」雜誌，金凱特蘿和其他人分道揚鑣，並沒有讓「慾望城市」續篇的氣氛變得更和緩，指其中一張片場花絮照裡，莎拉潔西卡派克、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)與克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis)，臉上都沒有笑容，感覺工作並不開心，莎拉潔西卡派克臉上更充滿一種「根本不想待在這兒」的耐人尋味感覺。

難道莎拉潔西卡派克又因為身兼製作、太過強勢，惹火其他女主角？專門打臉八卦的網站，稱這根本是「New Idea」看圖編故事，「慾望城市」有如莎拉潔西卡派克的親骨肉，她為了戲好怎麼可能主動得罪一堆人？好好伺候其他人都來不及，況且她們明明在片場也有開心、愉悅的工作照，只不過「New Idea」故意不登，好製造莎拉潔西卡派克跟其他人互相不滿的假象。

事實上，莎拉潔西卡派克與辛西亞尼克森在社群網站上都維持著不錯的互動，完全沒起衝突，彼此是可以共事的，而克莉絲汀戴維斯也不像金凱特蘿，對她們那麼難以忍耐，三人之間並無仇怨。

金凱特蘿（左）與莎拉潔西卡派克不和到無法再攜手合作。(取材自IMDb)
金凱特蘿（左）與莎拉潔西卡派克不和到無法再攜手合作。(取材自IMDb)

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