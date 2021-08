「慾望城市」吵不完…3回歸女星也擺臭臉鬧不和？

辛西亞尼克森(左起)、莎拉潔西卡派克、克莉絲汀戴維斯近來又被扯進「不和」話題。(路透資料照片)

曾經是萬千女性觀眾最愛的「慾望城市」(Sex and the City),即將在HBO Max復出、推出續篇「And Just Like That…」,不過原版四位女主角只有三位回歸,外界認為金凱特 蘿(Kim Cattrall)與身兼製作人的莎拉潔西卡派克(Sarah Jessica Parker)嚴重不和,就此在續集中消失。

殊不知,根據「New Idea」雜誌,金凱特蘿和其他人分道揚鑣,並沒有讓「慾望城市」續篇的氣氛變得更和緩,指其中一張片場花絮照裡,莎拉潔西卡派克、辛西亞尼克森(Cynthia Nixon)與克莉絲汀戴維斯(Kristin Davis),臉上都沒有笑容,感覺工作 並不開心,莎拉潔西卡派克臉上更充滿一種「根本不想待在這兒」的耐人尋味感覺。

難道莎拉潔西卡派克又因為身兼製作、太過強勢,惹火其他女主角?專門打臉八卦的網站,稱這根本是「New Idea」看圖編故事,「慾望城市」有如莎拉潔西卡派克的親骨肉,她為了戲好怎麼可能主動得罪一堆人?好好伺候其他人都來不及,況且她們明明在片場也有開心、愉悅的工作照,只不過「New Idea」故意不登,好製造莎拉潔西卡派克跟其他人互相不滿的假象。

事實上,莎拉潔西卡派克與辛西亞尼克森在社群網站 上都維持著不錯的互動,完全沒起衝突,彼此是可以共事的,而克莉絲汀戴維斯也不像金凱特蘿,對她們那麼難以忍耐,三人之間並無仇怨。