影／休傑克曼皮膚癌恐復發？千叮萬囑粉絲莫忘防曬

休傑克曼拍短片提醒觀眾，防曬非常重要，也露出鼻子上的貼片，表示要赴醫院檢查。（取材自Instagram)

在「X戰警」（X-Men）系列扮演有「自癒」能力的金鋼狼而大受歡迎的澳洲 男星休傑克曼(Hugh Jackman)，這陣子都待在紐約忙著為即將在下半年上演的百老匯新戲排練，在社群網站 上特別發布短片，只見他原本戴著口罩 ，邊說邊把口罩拉下來，露出鼻子上的大片貼布，原來他之前曾經5度治療皮膚癌，近來又出現可疑的病徵。

休傑克曼特地為此就醫，他對自己的身體狀況保持信心，認為應該不會有太大的問題，除了要影迷別為他太擔心，更呼籲大家千萬不要忘了防曬。

歐美人士多半認為曬得愈黝黑才愈健康、好看，休傑克曼的家鄉澳洲，人們都熱中於戶外活動，更是時常受到陽光照射的洗禮，同時很多人也跟他一樣，不是太注重防曬，完全沒有意識到「皮膚癌」的風險。

休傑克曼曾坦言當第一次聽到「癌」這個字，就像大多數人們一樣會驚嚇，然而身為澳洲男兒，大家都不防曬，他也從來沒注意，自然成了「皮膚癌」找上門的優先候選人。他曾在2013-15年5度治療皮膚癌，鼻子上常常有貼布，2015年之後就未再復發，直到近日才又需要去看醫師、做活體組織檢查，他保證有任何狀況都會趕緊告知粉絲，希望外界重視防曬的重要。