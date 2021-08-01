「黑寡婦」思嘉莉告迪士尼 艾瑪史東也想跟進維權

思嘉莉約翰森為「黑寡婦」籌備多年，原本該拿到的票房分紅卻無疾而終。（圖：迪士尼提供）

美國女星思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）主演「黑寡婦」（Black Widow）現正熱映中，卻跟發行該片的迪士尼 影業鬧上法院，她痛批迪士尼將該片同步登上串流平台Disney +，影響她的票房分紅，結果迪士尼對此態度強硬，還加碼曝光她的薪資，讓她的經紀人痛罵片商「無恥」，據傳艾瑪史東（Emma Stone）等明星也想出面維權。

思嘉莉無法獲得Disney+上的收益，僅能從戲院票房分紅，但受疫情 影響，在家看電影的觀眾日益增加，讓外界粗估她至少已損失5000萬美元，她的經紀人更怒批迪士尼的回應惡劣，「這些人說她對全球疫情毫不關心，想將她塑造一個可怕的形象，但她根本不是這樣的人」。

經紀人強調，思嘉莉過去與迪士尼合作9部電影，為該公司及股東帶來數十億美金的收入，迪士尼卻無視她的權益受損，還在聲明中爆料她的片酬是2000萬美元，似乎想引導外界來批評她貪婪。思嘉莉的律師也提到「黑寡婦」帶動Disney+的訂戶增加，股價上升，但她卻可能無法分到一杯羹。

另外，根據知名記者馬修貝隆尼指出，漫威影業執行長凱文費吉也支持思嘉莉，其實票房一開始受影響時，凱文就向迪士尼請願，希望能彌補這位勞苦功高的老臣，但當時未獲得明確回應。

馬修還指出，艾瑪史東的（Cruella）票房不如預期，同樣也不排除走法律途徑，主要是因為「庫伊拉」與「黑寡婦」有著同樣的遭遇，讓為該片投注極多心力的艾瑪，早就大感不滿。