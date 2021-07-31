威爾史密斯新片 化身大小威父親助摘金

威爾史密斯（中）在「王者理查」演出網球名將大小威廉絲的父親。（圖：華納兄弟提供）

巨星威爾史密斯（Will Smith）主演新片「王者理查」（King Richard），曝光海報及預告，威爾史密斯在片中飾演世界網球明星「大小威廉 絲」（或稱大小威）姊妹的幕後推手、兩人的父親「理查威廉絲」（Richard Williams ），電影 描述他如何克服各種困境，將兩個女兒從貧民窟女孩，訓練成在網球界大放異彩的奧運金牌得主，正巧東京奧運 正在進行中，預告此時曝光也相當應景。

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劇本曾於2018年獲得「劇本黑名單」（還沒拍攝，但具有潛力的劇本）第二名，隔年傳出威爾史密斯有意演出理查，並親自擔任監製。被稱為「大威、小威」的威廉絲姊妹已是世界知名的網球名將，姊姊維納斯（Venus Williams）生涯拿過23個大滿貫冠軍，並五度進軍奧運，共獲四金一銀；妹妹賽雷娜（Serena Williams）則是全球首位網球大滿貫黑人女單冠軍，也是23座大滿貫女單冠軍得主，四度進軍奧運的她共獲四面金牌。

電影聚焦於威爾史密斯飾演的理查，從兩個女兒四歲起開始訓練她們，身為兩人的教練、導師、父親，他更在她們出生前就已為她們寫好78頁的職業計畫書。經過嚴厲的訓練，改變了兩人的未來，透過他的視角，讓觀眾一窺關於「大小威」童年成長過程鼓舞人心的真實故事，以及如何在一個曾經充滿歧視的環境下，成為眾所矚目的目光焦點。