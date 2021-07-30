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「黑寡婦」少分紅5000萬？ 思嘉莉怒告迪士尼

記者陳建嘉／綜合報導
作為最後一部漫威電影，思嘉莉約翰森非常重視「黑寡婦」。（圖：迪士尼提供）
作為最後一部漫威電影，思嘉莉約翰森非常重視「黑寡婦」。（圖：迪士尼提供）

漫威大片「黑寡婦」（Black Widow）上映迄今，受疫情影響，全球票房目前累積3.19億美元，然則票房與過去漫威電影相差甚大，外界普遍認為是因為該片同步登上串流平台Disney+影響，女主角思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）也因此少領戲院票房分紅至少5000萬元，讓她在洛杉磯高等法院，正式向迪士尼影業提起訴訟。

根據「華爾街日報」指出，思嘉莉控訴迪士尼，認為策略失當，不該將「黑寡婦」同步登上戲院、串流平台。該媒體指出，身為漫威一姊，她在拍「黑寡婦」時原本就領1500萬美元的片酬，另外她身為製片，原本自估還能至少領到5000萬美元分紅，可依該片進帳6500萬美元，結果遠遠不如預期，讓她決定憤而提告。

思嘉莉的律師約翰柏林斯基，表明迪士尼將「黑寡婦」發布到Disney+，看似是為了防範新冠肺炎影響票房所做的配套方案，實則是為了增加訂閱者，提高公司股價，「他們無視電影創作的合約，用這種短視的策略侵犯劇組團隊的權力」。

但根據「CNBC」報導，迪士尼也火速回應，「這份訴訟文件並沒有任何價值，對方冷酷的無視新冠肺炎大流行，對全球造成的可怕影響，這讓人傷心且痛苦」，並強調迪士尼完全遵守與思嘉莉的合約，並爆料指出，「黑寡婦」在Disney+以「額外付費制」發行後，她除了2000萬美元片酬之外，還有額外分紅。

「黑寡婦」在北美上映首周末三天便斬獲8000萬美元，締造疫情期間北美首周票房新高，但當時迪士尼將該片同步登上Disney+付費收看，另外獲得6000萬美元的收益，不過北美隔周票房狂跌67%，是漫威電影史上最慘跌幅，迪士尼也未公布次周的Disney+收入，當時戲院業者就發聲明控訴迪士尼傷害戲院票房。

迪士尼 Disney 漫威

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