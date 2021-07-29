約翰希南喊話巨石強森 「玩命」再對戰

約翰希南(左)、巨石強森(右)同為摔角巨星，迄今無緣在大銀幕上對打。（取材自推特）

WWE兩大天王摔角巨星巨石強森 （Dwayne Johnson）、約翰希南（John Cena）早在摔角舞台上有過多次對決，但目前還無緣在大銀幕上對幹，約翰希南自從宣傳完「玩命關頭9」（Fast & Furious 9）之後，緊接著又加入「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad）的宣傳，最近被問及此事，他欣然表示「隨時都準備好了」。

約翰希南在「ComicBook.com」的訪談中爽快承認，「你們了解我，我已經準備好了，意願也很高，只要電話一響起我就會接，我很願意，我也覺得粉絲們也會開始興奮，接下來無論是『玩命關頭』系列或是DC電影 宇宙，我不敢說我們很快就會達到這目標，但這是不可避免的，因為我也跟大家一樣是粉絲，我們會看到這一段的，讓我們看看接下來會發生什麼事，記得跟我說他的回應」，約翰希南與巨石強森對打，其實意願相當高。

不過也有網友指出，巨石強森因與馮迪索（Vin Diesel）鬧得不愉快，回歸本傳系列的意願不高，先前也表明不會演出「玩命關頭」系列最後兩集，另外兩人雖都演出DC電影，約翰希南在「自殺突擊隊」飾演和平使者，巨石強森則飾演反英雄「黑亞當」，不過也分屬不同系列，對打機會也不高，只期待未來有機會真的能讓他們對打。