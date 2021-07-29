「紐約高地」歌舞秀 千人狂舞零替身

「紐約高地」將在CATCHPLAY+上架。（圖：CATCHPLAY提供）

歌舞片「紐約 高地」（In The Heights）由「舞力全開」（Just Dance）系列、「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）導演 朱浩偉華麗改編的百老匯作品，最新「蝙蝠女孩」（Bat-Girl）女星萊斯里葛莉絲（Leslie Grace）主演。此作在美國一上映便口碑席捲，爛番茄評價高達99％好評。

延續全球音樂及歌舞電影 的風潮，「紐約高地」打造動感的音樂與歌詞，搭配142分鐘活力全開的敘事畫面，千人狂舞震撼場面、演員全部零替身親上陣。導演朱浩偉與「漢密爾頓」（Hamilton）暢銷創作者林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）攜手合作打造，朱浩偉表示，「希望觀眾可以藉由這部片帶給大家力量。」

「紐約高地」導演朱浩偉不僅創意滿點，更是在電影裡暗藏多處彩蛋，要讓粉絲尖叫驚喜，包括原作者林曼努爾米蘭達、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）前夫馬克安東尼（Marc Anthony）將如何驚喜客串現身，片中還有更多驚喜彩蛋。

「紐約高地」電影描述在紐約第181街地鐵站的外頭熱鬧的華盛頓高地，瀰漫著熱咖啡的香，和千變萬化的夢想，聚集在這個活力充沛又緊密交織的社區。而在這當中的靈魂人物，就是人緣佳又富有感染力的小酒館老闆尤斯納維。他存下掙來的每一分錢，懷抱著遠大夢想、憧憬，並唱出更美好的人生。