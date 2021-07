巨石強森揪好友叢林奇航 調侃艾蜜莉沒演「黑寡婦」

巨石強森(左)、艾蜜莉布朗特在「叢林奇航」共同駕船展開奇幻大冒險。(圖:迪士尼提供)

巨石強森 (Dwayne Johnson)、艾蜜莉布朗特(Emily Blunt)主演奇幻冒險電影 「叢林奇航」(Jungle Cruise),日前舉辦線上記者會,兩位大明星在記者會上不停鬥嘴,巨石強森還故意戳艾蜜莉布朗特的痛處,虧她沒演「黑寡婦」(Black Widow),展現兩人好交情。

艾蜜莉布朗特原是「黑寡婦」首選,當年卻因懷孕、檔期衝突,最終無緣演出該角,由思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)替補,也為她締造事業高峰,不過艾蜜莉仍以「噤界」(A Quiet Place)系列、「明日邊界」(Edge of Tomorrow)等電影躍升成為一線女星,沒想到此次與好友巨石強森合作,仍被對方揶揄。

巨石強森(右)、艾蜜莉布朗特出席「叢林奇航」首映會,與全場粉絲相見歡。(圖:迪士尼提供)

主持人大讚艾蜜莉在「叢林奇航」的角色,可說是從影最精采表演。巨石強森立刻調侃道:「真的嗎?那你有看過『神力女超人』(Wonder Woman)與『黑寡婦』嗎?」嘲弄艾蜜莉與「黑寡婦」失之交臂的舊事,逼得艾蜜莉只能苦笑轉身不想理他。

兩人不停脣槍舌劍,當主持人說「兩位明星名氣大到不需要介紹」,巨石強森立刻接話說:「不,艾蜜莉需要。」艾蜜莉還故意念錯對方名字為「戴夫」,讓巨石強森只能自嘲「我是戴夫強森」,笑翻全場。

雖然猛虧對方,但同時也展現他們私底下的好交情,巨石強森說自己很久之前就是艾蜜莉的粉絲,看到劇本時就向劇組要求,希望能由艾蜜莉演出,「她多才多藝、能歌善舞,也能展現深刻演技,與她合作非常棒」,但他還補刀「一開始邀約她,結果我被已讀不回」,艾蜜莉無奈表示「我也要先看劇本吧」。

不過艾蜜莉大讚與巨石強森合作非常愉快,說自己從小很愛「印第安納瓊斯」(Raiders of the Lost Ark)、「綠寶石」(Romancing the Stone)這些冒險電影,也認為「叢林奇航」延續這些經典作品的精神,「我很高興能成為女版印第安納瓊斯」。