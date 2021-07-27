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艾瑪史東「破處女王」 隔11年拍續集

記者陳建嘉／綜合報導
艾瑪史東以校園喜劇「破處女王」走紅好萊塢。（取材自推特）
艾瑪史東以校園喜劇「破處女王」走紅好萊塢。（取材自推特）

好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone）現今以「樂來越愛你」（La La Land）、「蜘蛛人驚奇再起」（The Amazing Spider-Man）系列走紅全球，今年也帶來迪士尼改編電影「庫伊拉」（Cruella），艾瑪最早其實以校園喜劇片「破處女王」（Easy A）走紅，相隔11年，竟又傳出將拍續集。

據E News報導，在片中演出要角的Aly Michalka最近受訪，提到自己演過「破處女王」，承認電影確實有在準備續集，「外界傳聞說可能要拍續集，這其實有部分是真實的……比較有點像是帶出新角色的新版，但你會看到前一集的一些角色重新回到故事中」，Aly這段話也意味續集主角不會是已為人母的艾瑪史東，會有新的女主角，但是艾瑪是否能回歸，還未知，但她可是全片最大賣點，若她能回歸也能帶動許多觀眾的期待度。

艾瑪史東對續集電影情有獨鍾，當初「屍樂園2：髒比雙拼」（Zombieland: Double Tap）開拍時，她也因為當年拍攝愉快，即便當時已是奧斯卡影后，仍二話不說回歸該作繼續搞笑，若是未來有機會能客串「破處女王2」，勢必也會引起話題。

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