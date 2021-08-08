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《父親》星星在死亡前最耀眼

娛樂新聞組
《父親》劇照。（取材自IMDb）
《父親》劇照。（取材自IMDb）

獲得本屆奧斯卡最佳男主角與最佳改編劇本的電影《父親》（The Father）目前於Amazon Prime Video串流上熱映。該片玩了時間的詭計，編劇兼導演弗洛里安澤勒（Florian Zeller）將正向流淌的時間和回溯的時間揉在一起，令真實和想像的時間相互交錯，造成影片令人炫目的效果。

安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）扮演的退休工程師安東尼，獨居於一套美麗的倫敦公寓。他的女兒安妮（奧莉薇雅柯爾曼，Olivia Colman飾）和女婿保羅住在附近。安東尼的阿茲海默症日漸加重，脾氣變壞，伴隨疑心病和遺忘的症狀。他懷疑每一任看護，堅持自己有生活自理的能力；女兒對他的「過分擔心」是她的膽小和智力不高所致。他甚至懷疑安妮是想趁此機會把他送進養護機構，好侵吞他的美麗公寓。

許鞍華版 失智羈絆全家

許鞍華也拍過一部關於阿茲海默症老頭的電影《女人，四十》，香港資深演員喬宏出演患此症的老爺子，蕭芳芳演媳婦，羅家英演兒子。電影開頭蕭芳芳下了班去菜場買魚，很有耐心地等魚斷氣好便宜買回家，就知道這是個厲害角色，不會輕易被生活打敗。

《女人，四十》以蕭芳芳的視角看喬宏，看他在日常的世界裡逐漸失常，在小閣樓和街巷的包裹中喪失記憶和原有的性格，最後倒在田野上，死時身邊家人環繞。小樓房、菜場、屋頂的鴿子、老人聯誼會和家人合力把阿茲海默症趕進鐵籠，錨住老爺子的時間，平復他變形的空間感，抓住他快速流逝的生命。由於他們的努力，老爺子的離世並沒有很悲傷，就像鴿子飛上天時一樣自然。

《女人，四十》劇照。（取材自豆瓣電影）
《女人，四十》劇照。（取材自豆瓣電影）

《父親》中的家庭形態和《女人，四十》很不一樣。兩套公寓，三個人，家人之間以距離和禮貌相處，沒有東方式家庭成員之間的羈絆。女婿和岳丈的關係疏遠，女兒安妮不是父親最愛的孩子。安東尼偏愛意外身亡的小女兒勞拉（Imogen Poots飾），他的神智未退化前或許表現得沒有那麼明顯，患病後則不加掩飾地流露對兩個女兒的厚此薄彼。

在疾病的沖刷下，安東尼像一個瀕死的海洋生物，漸漸被沖離洞穴，即將滑入海底深淵。電影不聲明是誰的視角，全程都在安東尼和安妮（及其他人）之間切換。我們只能從蛛絲馬跡中辨別眼前是誰的世界，陌生的面孔是誰，誰進入了幻覺。

色調變化 暗示發病過程

安東尼的疾病有一個發展過程。他首先遭遇不斷變化的房間，主要表現在房間冷暖色調的差異，椅子、畫作等裝飾物的變動，女兒戴的耳環和窗外風景的變化。時間也慢慢變得不可靠起來，他總是找不到手錶。在安東尼的認知中，連貫的昨天和今天之間出現大段可疑的空白。他感知不到空白的存在，驚恐地發現身邊親人的面孔變來變去，正在環遊世界的畫家小女兒有好幾周沒來看他了。

安妮的時間和空間是穩定的，唯一不穩定的是安東尼。她和觀眾一樣猜不出安東尼的意識流動，看不見安東尼所見的環境。她的幾週對安東尼來說或許只有一瞬間。

電影的最後我們還會發現，導演不僅把兩種視角捏在了一起，還用了一種更加混淆視聽的手法，將真實發生過的事，與安東尼在養老院中的所見混雜在一起。謎團解開了，出現在安東尼「家」裡的陌生面孔，原來是護理院的工作人員。突兀地出現在走廊裡的黃色塑料椅，消失的畫作和房間，房屋的結構等靈異之處，皆係安東尼進入護理院後的所見。他日漸消退的記憶無所依傍，只能抓住身邊事物去構建一個合理、熟悉的世界。

飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼憑藉《父親》的精湛演出，入圍並獲得超過30多項大獎肯定。...
飾演女兒的奧莉薇雅柯爾曼憑藉《父親》的精湛演出，入圍並獲得超過30多項大獎肯定。（取材自IMDb）

患病迷幻感 不輸恐怖片

阿茲海默症給人的恐懼和《穆荷蘭大道》（Mulholland Drive）、《鬼店》（The Shining）、《鬥陣俱樂部》（Fight Club）裡的如出一轍，都來自神智上的迷亂和缺失。它披著恐怖片的外衣，喚醒我們在夢中體驗過的顛倒錯亂與無能為力。人在夢中極力抓住一些東西，為斷掉的情節自圓其說，使勁重現最想見到的面孔，彌補難以釋懷的遺憾。這些不可靠的夢無可避免地流逝殆盡，可喜的是，我們醒來後進入明亮的現實。安東尼醒來，面對的卻是一個樹葉搖落的殘生。

憑藉此片再奪奧斯卡影帝的安東尼霍普金斯，演出了一個阿茲海默症患者在抗拒滅亡的過程中發出的最後光芒。

星星在死亡前最耀眼。安東尼在個性和記憶瓦解的過程中，顯現出強烈的性格特徵。他無法自控地放大聰敏和多疑的一面，在新來的護工面前施展魅力，自稱曾是踢踏舞演員。世界淡去時，安東尼沉重的身軀立在舞台中央，像關在籠中被迫示眾的猛獸，只能以加倍賣力的演出掩蓋無助。

很多次，從霍普金斯的臉上看見一般人家裡老人的表情。人老了都會變得相似，眼神渾濁，眼珠變得透明。高智力和耳聰目明的樣子還殘留在這張臉上，使他即使困惑時也能藉助慣性用一個聰明的玩笑，一個了然於心的笑容敷衍過去。但這個笑容很快就會僵冷，嘴還半張，佝僂的身軀喘著氣，時間停頓幾秒鐘。鏡頭切到餐桌的對面，奧莉薇雅柯爾曼眉毛高挑、嘴角上揚，用大理石般的雀躍表情對付眼前的慘相。

安東尼霍普金斯憑《父親》再奪奧斯卡影帝。（取材自IMDb）
安東尼霍普金斯憑《父親》再奪奧斯卡影帝。（取材自IMDb）

安東尼霍普金斯（左）與導演弗洛里安澤勒（右）在片場討論。（取材自IMDb）
安東尼霍普金斯（左）與導演弗洛里安澤勒（右）在片場討論。（取材自IMDb）

或許真的像霍普金斯所說，「這個角色太容易了，不需要刻意表演」。他只要花點時間，脫掉面具，剝開內心，就會露出一個人終其一生想要逃避的狀態——嬰兒期的無助。

成年人的驕傲與尊嚴最後一個離開安東尼。最後一幕，安東尼在護理院哭著要媽媽，他完全繳械投降。「天氣好的時候就要出去散步，因為你知道，這樣的機會並不多。」這部電影真讓人難過，但一定要去看。看完會了解，人最難以被磨滅的是什麼。

（取材自澎湃新聞）

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