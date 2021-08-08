串流「疫」大紅利 蜜月期結束

居家避疫，在家看電影成主流，許多裝置都能播放串流影音。（Getty Images）

通播集團（Comcast）日前宣布與姊妹電影集團「環球影業」（Universal Pictures）合作擴大影音內容的豐富程度，2022年起，環球影業的電影首映後的約定時間內，將授權給通播集團的影音串流服務Peacock（孔雀）平台獨家播映。2020年受到新冠肺炎（Covid-19）疫情 影響，電影院 關閉和居家避疫讓串流影音蓬勃發展，但媒體產業專家分析，串流服務的「蜜月期」已經結束，未來發展有待觀察。

環球影業發行、夢工廠動畫公司（DreamWorks Animation）製作的動畫喜劇電影《寶貝老闆：家大業大》（The Boss Baby: Family Business）上月2日在美國首映，同日也在Peacock上線60天。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，環球影業決定自明起在通播集團2020年推出的Peacock串流平台播映電影，跟進其他電影製作公司大幅縮短影視作品從院線片大銀幕，轉到串流小螢幕播送的「時差」。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，環球影業和Peacock和達成的協議包括：新片上映之後的18個月內，第1個月到第4個月，以及第15個月到第18個月，該電影獨家授權在Peacock上播放，第5個月到第14個月，環球影業可授權該電影在其他串流平台上播出。

通播集團宣布，環球影業出品的電影在一定時間內將授權給旗下影音串流服務Peacock平台獨家播映。（Getty Images）

環球影業表示，在各付費串流平台播放新片，可定期更新環球影業提供的片單，以免電影內容太舊，或是串流平台的片庫趨近飽和。

這項新的合作條款顯示，環球影業部分最重要的新片將比預期還要快在Peacock上線，其中令人矚目的電影片單包括新一集的電影作品恐龍與探險電影《侏羅紀世界》（Jurassic World）將首度在電視螢幕上播映。

環球影業目前規畫的2022年片單，已知至少有23部電影，包括以往大獲好評而陸續推出續集的夢工廠動畫冒險喜劇《鞋貓劍客 2：最後的願望》（Puss in Boots: The Last Wish）、迪士尼（Disney ）的《小小兵》（Minions），以及導演喬登皮爾（Jordan Peele）與迪士尼合作推出的恐怖新作《月光光新慌慌：萬聖殺》（Halloween）。2022年的《月光光新慌慌：萬聖殺》是2018年同名電影的續集，也是1978年經典面具殺人魔故事系列的第12部作品。

除了通播集團和環球影業合作之外，迪士尼與派拉蒙影業（Paramount Pictures Studios）的「維亞康姆CBS」（ViacomCBS）也採取類似策略，縮短院線片轉戰串流平台的時間落差。

《鞋貓劍客》系列預計在2022年推出續集，圖為2011年《鞋貓劍客》海報。（取材自IMDb）

訂閱、流量 新平台難撼Netflix

儘管Peacock串流服務取得環球影業的新電影獨家授權時段，通播集團依然會持續聚焦直接與顧客接洽，並觀察訂閱成長等有助公司持續擴張的業務。

專家指出，電影製作公司與串流平台合作，並不見得可以帶來觀眾的流量與訂閱人數，新興的串流平台也不太容易與串流霸主Netflix（網飛）分食這塊串流大餅。

通播集團今年4季表示，Peacock於2020年4月開站以來，全世界累計已有4200萬人申請帳號，但截至5月真正有付費訂閱的人數只有約3300萬人。

財經新聞彭博（Bloomberg）記者史密斯（Gerry Smith）今年7月進一步分析相關數據指出，Peacock的訂閱戶成長緩慢，目前每個月的活躍用戶約1400萬人，但其中只有300萬人付費訂閱。史密斯表示，Peacock過去一年的用戶數據，比Disney+推出「第一天」的訂閱人數要少。

史密斯針砭這個殘酷的事實，這也是Peacock盡量不與Netflix或Disney+爭排名的原因，畢竟每個集團的各項資源相差懸殊。

根據可取得的最新數據顯示，Netflix今年第一季的付費訂閱人數至少有2億764萬人，穩坐串流龍頭寶座，緊追在後的則為亞馬遜（Amazon）的Amazon Prime Video，第三則是Disney+。

Amazon Prime Video的付費訂閱人數已超過兩億人。（Getty Images） Disney+於2019年11月推出以來，在今年3月達成1億人訂閱的里程碑。（Getty Images）

亞馬遜前執行長貝佐斯（Jeff Bezos）4月15日在股東會上宣布，Amazon Prime Video的付費訂閱人數超過兩億人。Disney+今年3月宣布，第二季的訂閱人數則跨越1億人門檻，來到近1億400萬人。Disney+於2019年11月推出以來，訂閱人數呈現「爆炸性成長」，只花了19個月，就在今年3月達成1億人訂閱的里程碑；相較之下，當今串流霸主Netflix花了近10年，才在2017達成1億人訂閱的目標。

CNBC報導，2020年受到新冠肺炎居家避疫的影響，串流影音趁勢擄獲許多無法上電影院看電影，又想享受優質影音視聽體驗的訂閱用戶。

如今隨著美國人逐漸走出戶外、脫下口罩呼吸新鮮空氣，電影院也漸漸恢復疫情情況；一則以喜，一則以憂，串流產業對於解封對產業的衝擊和影響抱持觀察態度。

通播集團的NBC環球集團（NBCUniversal）、「維亞康姆CBS」、電信業者AT&T的華納媒體（WarnerMedia）與探索公司（Discovery）分別在疫情期間推出串流影音服務，居家避疫讓許多人付費訂閱，在家看電影，串流產業成為疫情影響的大贏家。

研究公司「康維瓦」（Conviva）統計，美國人2020年第四季看串流影片的時間，較2019年同期增加多花44%。

隨著疫情緩和，人們恢復正常的上班、上班與生活，媒體與科技公司需要向投資人展現，串流訂閱者依然會持續窩在沙發上看電影。專家直言，串流服務的蜜月期儼然畫下句點。

CNBC指出，判斷串流企業發展情況好壞的方法，最簡單的辦法之一是參考其訂閱人數及「每用戶平均收值」（ARPU-Average Revenue Per User，簡稱ARPU值）。ARPU值就是每位用戶平均貢獻的電信業務收入，這不僅反映了該國家的電信消費水準，也是電信業者業績表現的重要指標。

然而，並不是每間串流公司都會公布最新數據，從數據取得的難度可依稀判別概況。大方公布數據的公司，表現不錯、前景看好，而不方便公布數據的公司，可能就是表現欠佳、前景堪憂。