串流「疫」大紅利 蜜月期結束

居家避疫,在家看電影成主流,許多裝置都能播放串流影音。(Getty Images)

通播集團(Comcast)日前宣布與姊妹電影集團「環球影業」(Universal Pictures)合作擴大影音內容的豐富程度,2022年起,環球影業的電影首映後的約定時間內,將授權給通播集團的影音串流服務Peacock(孔雀)平台獨家播映。2020年受到新冠肺炎(Covid-19)疫情 影響,電影院 關閉和居家避疫讓串流影音蓬勃發展,但媒體產業專家分析,串流服務的「蜜月期」已經結束,未來發展有待觀察。

環球影業發行、夢工廠動畫公司(DreamWorks Animation)製作的動畫喜劇電影《寶貝老闆:家大業大》(The Boss Baby: Family Business)上月2日在美國首映,同日也在Peacock上線60天。

華爾街日報(Wall Street Journal)報導,環球影業決定自明起在通播集團2020年推出的Peacock串流平台播映電影,跟進其他電影製作公司大幅縮短影視作品從院線片大銀幕,轉到串流小螢幕播送的「時差」。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導,環球影業和Peacock和達成的協議包括:新片上映之後的18個月內,第1個月到第4個月,以及第15個月到第18個月,該電影獨家授權在Peacock上播放,第5個月到第14個月,環球影業可授權該電影在其他串流平台上播出。

通播集團宣布,環球影業出品的電影在一定時間內將授權給旗下影音串流服務Peacock平台獨家播映。(Getty Images)

環球影業表示,在各付費串流平台播放新片,可定期更新環球影業提供的片單,以免電影內容太舊,或是串流平台的片庫趨近飽和。

這項新的合作條款顯示,環球影業部分最重要的新片將比預期還要快在Peacock上線,其中令人矚目的電影片單包括新一集的電影作品恐龍與探險電影《侏羅紀世界》(Jurassic World)將首度在電視螢幕上播映。

環球影業目前規畫的2022年片單,已知至少有23部電影,包括以往大獲好評而陸續推出續集的夢工廠動畫冒險喜劇《鞋貓劍客 2:最後的願望》(Puss in Boots: The Last Wish)、迪士尼(Disney )的《小小兵》(Minions),以及導演喬登皮爾(Jordan Peele)與迪士尼合作推出的恐怖新作《月光光新慌慌:萬聖殺》(Halloween)。2022年的《月光光新慌慌:萬聖殺》是2018年同名電影的續集,也是1978年經典面具殺人魔故事系列的第12部作品。

除了通播集團和環球影業合作之外,迪士尼與派拉蒙影業(Paramount Pictures Studios)的「維亞康姆CBS」(ViacomCBS)也採取類似策略,縮短院線片轉戰串流平台的時間落差。

《鞋貓劍客》系列預計在2022年推出續集,圖為2011年《鞋貓劍客》海報。(取材自IMDb)

訂閱、流量 新平台難撼Netflix

儘管Peacock串流服務取得環球影業的新電影獨家授權時段,通播集團依然會持續聚焦直接與顧客接洽,並觀察訂閱成長等有助公司持續擴張的業務。

專家指出,電影製作公司與串流平台合作,並不見得可以帶來觀眾的流量與訂閱人數,新興的串流平台也不太容易與串流霸主Netflix(網飛)分食這塊串流大餅。

通播集團今年4季表示,Peacock於2020年4月開站以來,全世界累計已有4200萬人申請帳號,但截至5月真正有付費訂閱的人數只有約3300萬人。

財經新聞彭博(Bloomberg)記者史密斯(Gerry Smith)今年7月進一步分析相關數據指出,Peacock的訂閱戶成長緩慢,目前每個月的活躍用戶約1400萬人,但其中只有300萬人付費訂閱。史密斯表示,Peacock過去一年的用戶數據,比Disney+推出「第一天」的訂閱人數要少。

史密斯針砭這個殘酷的事實,這也是Peacock盡量不與Netflix或Disney+爭排名的原因,畢竟每個集團的各項資源相差懸殊。

根據可取得的最新數據顯示,Netflix今年第一季的付費訂閱人數至少有2億764萬人,穩坐串流龍頭寶座,緊追在後的則為亞馬遜(Amazon)的Amazon Prime Video,第三則是Disney+。

Amazon Prime Video的付費訂閱人數已超過兩億人。(Getty Images) Disney+於2019年11月推出以來,在今年3月達成1億人訂閱的里程碑。(Getty Images)

亞馬遜前執行長貝佐斯(Jeff Bezos)4月15日在股東會上宣布,Amazon Prime Video的付費訂閱人數超過兩億人。Disney+今年3月宣布,第二季的訂閱人數則跨越1億人門檻,來到近1億400萬人。Disney+於2019年11月推出以來,訂閱人數呈現「爆炸性成長」,只花了19個月,就在今年3月達成1億人訂閱的里程碑;相較之下,當今串流霸主Netflix花了近10年,才在2017達成1億人訂閱的目標。

CNBC報導,2020年受到新冠肺炎居家避疫的影響,串流影音趁勢擄獲許多無法上電影院看電影,又想享受優質影音視聽體驗的訂閱用戶。

如今隨著美國人逐漸走出戶外、脫下口罩呼吸新鮮空氣,電影院也漸漸恢復疫情情況;一則以喜,一則以憂,串流產業對於解封對產業的衝擊和影響抱持觀察態度。

通播集團的NBC環球集團(NBCUniversal)、「維亞康姆CBS」、電信業者AT&T的華納媒體(WarnerMedia)與探索公司(Discovery)分別在疫情期間推出串流影音服務,居家避疫讓許多人付費訂閱,在家看電影,串流產業成為疫情影響的大贏家。

研究公司「康維瓦」(Conviva)統計,美國人2020年第四季看串流影片的時間,較2019年同期增加多花44%。

隨著疫情緩和,人們恢復正常的上班、上班與生活,媒體與科技公司需要向投資人展現,串流訂閱者依然會持續窩在沙發上看電影。專家直言,串流服務的蜜月期儼然畫下句點。

CNBC指出,判斷串流企業發展情況好壞的方法,最簡單的辦法之一是參考其訂閱人數及「每用戶平均收值」(ARPU-Average Revenue Per User,簡稱ARPU值)。ARPU值就是每位用戶平均貢獻的電信業務收入,這不僅反映了該國家的電信消費水準,也是電信業者業績表現的重要指標。

然而,並不是每間串流公司都會公布最新數據,從數據取得的難度可依稀判別概況。大方公布數據的公司,表現不錯、前景看好,而不方便公布數據的公司,可能就是表現欠佳、前景堪憂。