我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國女排拿下首面奧運金牌 美39金穩坐第一

東奧／美國女籃7連霸奪金 15分差大勝日本隊

串流「疫」大紅利 蜜月期結束

文／陳韻涵
居家避疫，在家看電影成主流，許多裝置都能播放串流影音。（Getty Images）
居家避疫，在家看電影成主流，許多裝置都能播放串流影音。（Getty Images）

通播集團（Comcast）日前宣布與姊妹電影集團「環球影業」（Universal Pictures）合作擴大影音內容的豐富程度，2022年起，環球影業的電影首映後的約定時間內，將授權給通播集團的影音串流服務Peacock（孔雀）平台獨家播映。2020年受到新冠肺炎（Covid-19）疫情影響，電影院關閉和居家避疫讓串流影音蓬勃發展，但媒體產業專家分析，串流服務的「蜜月期」已經結束，未來發展有待觀察。

環球影業發行、夢工廠動畫公司（DreamWorks Animation）製作的動畫喜劇電影《寶貝老闆：家大業大》（The Boss Baby: Family Business）上月2日在美國首映，同日也在Peacock上線60天。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，環球影業決定自明起在通播集團2020年推出的Peacock串流平台播映電影，跟進其他電影製作公司大幅縮短影視作品從院線片大銀幕，轉到串流小螢幕播送的「時差」。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，環球影業和Peacock和達成的協議包括：新片上映之後的18個月內，第1個月到第4個月，以及第15個月到第18個月，該電影獨家授權在Peacock上播放，第5個月到第14個月，環球影業可授權該電影在其他串流平台上播出。

通播集團宣布，環球影業出品的電影在一定時間內將授權給旗下影音串流服務Peacoc...
通播集團宣布，環球影業出品的電影在一定時間內將授權給旗下影音串流服務Peacock平台獨家播映。（Getty Images）

環球影業表示，在各付費串流平台播放新片，可定期更新環球影業提供的片單，以免電影內容太舊，或是串流平台的片庫趨近飽和。

這項新的合作條款顯示，環球影業部分最重要的新片將比預期還要快在Peacock上線，其中令人矚目的電影片單包括新一集的電影作品恐龍與探險電影《侏羅紀世界》（Jurassic World）將首度在電視螢幕上播映。

環球影業目前規畫的2022年片單，已知至少有23部電影，包括以往大獲好評而陸續推出續集的夢工廠動畫冒險喜劇《鞋貓劍客 2：最後的願望》（Puss in Boots: The Last Wish）、迪士尼（Disney）的《小小兵》（Minions），以及導演喬登皮爾（Jordan Peele）與迪士尼合作推出的恐怖新作《月光光新慌慌：萬聖殺》（Halloween）。2022年的《月光光新慌慌：萬聖殺》是2018年同名電影的續集，也是1978年經典面具殺人魔故事系列的第12部作品。

除了通播集團和環球影業合作之外，迪士尼與派拉蒙影業（Paramount Pictures Studios）的「維亞康姆CBS」（ViacomCBS）也採取類似策略，縮短院線片轉戰串流平台的時間落差。

《鞋貓劍客》系列預計在2022年推出續集，圖為2011年《鞋貓劍客》海報。（取材...
《鞋貓劍客》系列預計在2022年推出續集，圖為2011年《鞋貓劍客》海報。（取材自IMDb）

訂閱、流量 新平台難撼Netflix

儘管Peacock串流服務取得環球影業的新電影獨家授權時段，通播集團依然會持續聚焦直接與顧客接洽，並觀察訂閱成長等有助公司持續擴張的業務。

專家指出，電影製作公司與串流平台合作，並不見得可以帶來觀眾的流量與訂閱人數，新興的串流平台也不太容易與串流霸主Netflix（網飛）分食這塊串流大餅。

通播集團今年4季表示，Peacock於2020年4月開站以來，全世界累計已有4200萬人申請帳號，但截至5月真正有付費訂閱的人數只有約3300萬人。

財經新聞彭博（Bloomberg）記者史密斯（Gerry Smith）今年7月進一步分析相關數據指出，Peacock的訂閱戶成長緩慢，目前每個月的活躍用戶約1400萬人，但其中只有300萬人付費訂閱。史密斯表示，Peacock過去一年的用戶數據，比Disney+推出「第一天」的訂閱人數要少。

史密斯針砭這個殘酷的事實，這也是Peacock盡量不與Netflix或Disney+爭排名的原因，畢竟每個集團的各項資源相差懸殊。

根據可取得的最新數據顯示，Netflix今年第一季的付費訂閱人數至少有2億764萬人，穩坐串流龍頭寶座，緊追在後的則為亞馬遜（Amazon）的Amazon Prime Video，第三則是Disney+。

Amazon Prime Video的付費訂閱人數已超過兩億人。（Getty I...
Amazon Prime Video的付費訂閱人數已超過兩億人。（Getty Images）
Disney+於2019年11月推出以來，在今年3月達成1億人訂閱的里程碑。（G...
Disney+於2019年11月推出以來，在今年3月達成1億人訂閱的里程碑。（Getty Images）

亞馬遜前執行長貝佐斯（Jeff Bezos）4月15日在股東會上宣布，Amazon Prime Video的付費訂閱人數超過兩億人。Disney+今年3月宣布，第二季的訂閱人數則跨越1億人門檻，來到近1億400萬人。Disney+於2019年11月推出以來，訂閱人數呈現「爆炸性成長」，只花了19個月，就在今年3月達成1億人訂閱的里程碑；相較之下，當今串流霸主Netflix花了近10年，才在2017達成1億人訂閱的目標。

CNBC報導，2020年受到新冠肺炎居家避疫的影響，串流影音趁勢擄獲許多無法上電影院看電影，又想享受優質影音視聽體驗的訂閱用戶。

如今隨著美國人逐漸走出戶外、脫下口罩呼吸新鮮空氣，電影院也漸漸恢復疫情情況；一則以喜，一則以憂，串流產業對於解封對產業的衝擊和影響抱持觀察態度。

通播集團的NBC環球集團（NBCUniversal）、「維亞康姆CBS」、電信業者AT&T的華納媒體（WarnerMedia）與探索公司（Discovery）分別在疫情期間推出串流影音服務，居家避疫讓許多人付費訂閱，在家看電影，串流產業成為疫情影響的大贏家。

研究公司「康維瓦」（Conviva）統計，美國人2020年第四季看串流影片的時間，較2019年同期增加多花44%。

隨著疫情緩和，人們恢復正常的上班、上班與生活，媒體與科技公司需要向投資人展現，串流訂閱者依然會持續窩在沙發上看電影。專家直言，串流服務的蜜月期儼然畫下句點。

CNBC指出，判斷串流企業發展情況好壞的方法，最簡單的辦法之一是參考其訂閱人數及「每用戶平均收值」（ARPU-Average Revenue Per User，簡稱ARPU值）。ARPU值就是每位用戶平均貢獻的電信業務收入，這不僅反映了該國家的電信消費水準，也是電信業者業績表現的重要指標。

然而，並不是每間串流公司都會公布最新數據，從數據取得的難度可依稀判別概況。大方公布數據的公司，表現不錯、前景看好，而不方便公布數據的公司，可能就是表現欠佳、前景堪憂。

電影院 Disney 疫情

上一則

吳亦凡獄中搶被看「尺寸」 遭爆自稱憂鬱症想保外就醫

下一則

《熱帶往事》 燥熱難耐的夏日之悲

延伸閱讀

一年沒拍戲 張庭瑚驚天一跳翻紅 居家防疫變帥廚

一年沒拍戲 張庭瑚驚天一跳翻紅 居家防疫變帥廚
布碌崙展望公園露天電影 26日起無需預約免費看

布碌崙展望公園露天電影 26日起無需預約免費看
影視製作收入 喬治亞40億創新高

影視製作收入 喬治亞40億創新高
Netflix進軍電子遊戲 分析師評不明智

Netflix進軍電子遊戲 分析師評不明智

熱門新聞

林俊傑日前在新加坡打完疫苗。圖／摘自微博

吳亦凡涉強姦罪爆供出同夥 林俊傑3點聲明回應了

2021-08-01 13:54
吳亦凡已被警方拘捕。（取材自微博）

大義滅親後慌了？吳亦凡媽媽跪求都美竹「當兒媳婦」

2021-08-04 03:06
丹尼爾雷德克里夫長大後繼續認真拍戲，沒有變壞或糜爛、頹廢。（路透資料照片）

少年得志大不幸？「哈利波特」丹尼爾：讓大家失望了

2021-08-03 13:52
吳亦凡被爆在獄中細節。（取材自微博）

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

2021-08-04 20:33
中國藝人吳亦凡涉誘姦未成年少女遭拘留，還爆出涉毒。（取材自微博）

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

2021-08-05 20:48
吳亦凡被網紅都美竹爆料，酒桌選妃、誘姦未成年少女，如今他被警方拘捕，未來狀況不明。（取材自微博）

吳亦凡爆抖出「7大明星」是共犯 瘋傳有400G證據影片

2021-08-06 00:34

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一

1張圖／東奧獎牌榜 美國38金追平中國 暫居第一
范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳

范冰冰陷吳亦凡風波「發福+駝背」大媽樣網瘋傳
英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事

探監吳亦凡未果 上千女粉深夜警局門外鬧事
吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」

吳亦凡涉性侵毀了？ 回加拿大最慘恐遭「化學去勢」