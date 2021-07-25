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王子身後首張全新專輯 抨擊美國各種亂象

中央社／紐約24日綜合外電報導
已故歌手王子的新專輯預計7月30日推出。Getty Images
已故歌手王子的新專輯預計7月30日推出。Getty Images

已故樂壇傳奇王子（Prince）的遺產管理公司，即將自這位音樂鬼才有名的音樂保險櫃發行一張完整專輯，是王子5年前震驚全球猝逝以來首張未曾發行過的全新專輯。

包含12首曲目的新專輯「歡迎來到美國」（Welcome 2 America，暫譯）早在2010年就已完成，卻因不明原因深藏在王子明尼阿波利斯（Minneapolis）附近的豪宅兼個人工作室派斯利公園（Paisley Park）保險櫃中。

這張專輯預言了美國當今社會困境，探討種族歧視、政治分裂、科技和不實訊息等議題。

法新社報導，百變的王子在專輯中將急切的抒情與慵懶的放克曲風融為一體，唱出美國是個「自由之地／奴隸之家」。

王子2016年4月21日猝逝，享年57歲，官方死因為自行服用過量的鴉片類止痛藥吩坦尼（fetanyl）。他生前不可能會料到，自己過世多年之後，家鄉明尼阿波利斯會因手無寸鐵非裔男子佛洛依德（George Floyd）遭白人員警以膝壓頸殺害後，爆發憤怒與抗議。

但王子是個不折不扣的行動主義者，在錄音圈內外大力提倡非裔賦權。

王子在專輯最終曲目「我們終有一天會自由」（One Day We Will All B Free，暫譯）中唱到：「你上學只學到從來不存在的事。但若你的過去只會讓你痛苦不堪，那最好反抗它。」

「歡迎來到美國」共同製作人、和王子長期合作的鍵盤手兼音樂總監海斯（Morris Hayes）表示，王子在專輯中「精準抨擊美國現況」和「社群媒體、社會正義、社會意識到底出了什麼問題...要集眾人之力來真正討論這些議題」。

王子這張專輯預計7月30日推出。

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