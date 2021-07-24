諧星基根與老婆 無話不談好搭檔

基根麥可凱（右）與西西莉史壯在「歡迎來到施米加多！」裡充滿喜劇火花。(圖：APPLE TV+提供)

男星基根麥可凱(Keegan-Michael Key)以搞笑節目「阿奇與阿皮」(Key and Peele)聞名，他私底下擁有美妙嗓音，曾多次在節目中開唱，這次演出電視劇「歡迎來到施米加多！」(Schmigadoon!)挑戰歌舞，也必須在劇中尋找真愛，被問到現實生活中的真愛，他立刻提到老婆艾莉莎普格莉絲，「她是我最好的搭檔」。

基根收起一貫詼諧的口氣，表示艾莉莎是節目製片人，兩人是多年好友，「我們原本就無話不談，有一天發現愛上彼此，就再也離不開對方了。」他們是工作夥伴，第一次約會還都在聊工作，結果更無話不談，「要說有沒有真愛，我相信有，我現在遇到的就是真愛」。

基根是知名諧星，但要擔綱演出一整部戲劇，還是歌舞劇，難度自然不小，「我們事先就得排舞，也要培養默契」，而他天性樂觀，從影至今，臉上都掛著笑容，還常被導演 斥責，「基根，你又再笑了，這樣會破壞這段戲」，才讓他收起笑容。

他同時也大讚同片女星西西莉史壯(Cecily Strong)，「西西莉真的很幽默，也很有才華，跟她一起合作很愉快」。

基根在片中演唱多首歌，被問最喜歡的歌曲，立刻回答是開場介紹「施米加多」的歌曲，「這首歌真的充滿活力，歌詞也寫得很好玩，可以讓我一下子就進入這個世界」，而他從小就是天主教徒，特別愛好福音音樂，對於這首歡快、熱情的歌曲特別著迷。