「模仿大師」歐嘉 動作戲親自上陣

歐嘉柯瑞蘭蔻(圖)此次在「黑寡婦」飾演反派「模仿大師」。（圖：迪士尼提供）

漫威 「黑寡婦」（Black Widow）在全球陸續上映，成績不俗，曾演過「007量子危機」（Quantum of Solace）的歐嘉柯瑞蘭蔻（Olga Kurylenko）在片中驚喜現身，飾演反派「模仿大師」，歐嘉曾於8年前，與湯姆克魯斯（Tom Cruise）赴台宣傳電影 「遺落戰境」（Oblivion），如今她仍記憶猶新，「你們超棒的，每個人都好熱情，可惜當初待不到24小時」。

歐嘉回想當年的台北首映會，臉上漾起笑容，「我跟每個人握手、合照，感受到大家的喜愛，真的很喜歡台灣 ，一定會再去。」被問到有沒有吃台灣美食，她立刻回答「當然有」，但已忘了吃哪些料理，「我每到一個國家都會品嘗當地美食，只記得台灣食物很棒」。

歐嘉柯瑞蘭蔻此次在「黑寡婦」飾演反派「模仿大師」(圖)。（圖：迪士尼提供）

歐嘉自承是漫威電影粉絲，這次好不容易才加入，結果過程得保密到最後一刻，直到上映第二周，才加入訪談宣傳，「雖然我有替身，但還是有些動作戲親自上陣，真的很辛苦」，她未來還想繼續拍漫威電影，也認為「模仿大師」未來還有很多故事可以說，「我想要跟更多『復仇者聯盟』（The Avengers）對打，我要複製他們的招數，讓他們吃足苦頭。」她也大力誇讚「黑寡婦」劇本，認為很少有電影能同時出現這麼多女強人，相信這部電影可以激發更多女性，爭取她們應有的權利。

新冠肺炎肆虐全球，歐嘉柯瑞蘭蔻去年3月曾在Instagram宣告染疫，經治療已康復，歐嘉回憶當時，僅低調表示「這一年大家都不太好過」，說去年多半在家陪伴家人，而她話鋒一轉，提到許多影迷早對「黑寡婦」期待已久，很高興這部電影終於問世，「我終於可以跟大家宣布，有演這部電影，希望你們喜歡。」