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「黑寡婦」太夯 疫期盜版居冠

記者陳建嘉╱綜合報導
「黑寡婦」是漫威影迷期待已久的超級大作。(圖：迪士尼提供)
「黑寡婦」是漫威影迷期待已久的超級大作。(圖：迪士尼提供)

由史嘉莉喬韓森(Scarlett Johansson)主演，告別漫威影業的娛樂大片「黑寡婦」(Black Widow)，終於在近期推出，全球票房還算亮眼，不過比起以往漫威電影仍有差距，但近期有美媒研究報告指出，「黑寡婦」是疫情期間盜版下載量最多的電影，也證實該片應該要有更好的票房。

根據美媒「TorrentFreak」最新發布的圖表指出，「黑寡婦」的盜版下載量初估勝過「明日之戰」(The Tomorrow War)、「殺手保鑣2」(Hitman's Wife's Bodyguard)等電影，適逢北美戲院協會發聲明，指責迪士尼的策略失當，竟然同時讓這樣的大片在戲院、Disney+上檔，由於美國人重視在家同樂，雖然該片在Disney+購買需要花費另一筆費用，約莫30美金，但觀看的對象多是一家人或是一群朋友。

更有專家指出，雖然下載量為迪士尼初步帶來可觀的收益，也容易流出盜版，海外觀眾皆可能在同一時間看到電影，反而傷害「黑寡婦」原有的可能收益。

外媒「NATO」更進一步指出，此舉看起來似乎有亮眼票房，實際上至少讓該片虧損6000萬美金的收益，「除了家庭之外，Disney+的訂閱者之間有多少共享密碼？再加上戲院的損失以及未來PVOD的線上收入，這些問題的答案不言自明。

電影 盜版 Disney

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