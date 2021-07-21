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「捍衛」出征35年 「戰士」多老態畢現

記者蘇詠智╱綜合報導
除了湯姆克魯斯，「捍衛戰士」演員外表變化極大，多拒演續集。(路透資料照片)
除了湯姆克魯斯，「捍衛戰士」演員外表變化極大，多拒演續集。(路透資料照片)

因為新冠肺炎檔期一延再延的「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，定11月在美國等地上映，剛好距離首集推出將近35年半，男主角湯姆克魯斯(Tom Cruise)的外表依然保養得宜，看來只比昔日成熟了一些，但其他演員則都有明顯的外表變化，難怪絕大多數都不會回歸續集。

除了已經喧騰許久的女主角凱莉麥姬莉絲（Kelly McGrillis）的巨大變化，其他包括方基墨（Val Kilmer）、安東尼愛德華((Anthony Edwards)等人都明顯露出老態，就連曾經紅透半邊天的梅格萊恩（Meg Ryan），都與當紅時的「甜心」形象相差甚遠。

當年紅遍全美、也在全球各地都受歡迎的「捍衛戰士」，除了讓湯姆克魯斯登上巨星寶座，也帶旺一堆其他演員的行情，包括方基墨、安東尼愛德華及梅格萊恩等，方基墨之後由於曾經接演「蝙蝠俠」(Batman)走紅，安東尼則轉進小螢幕演了長壽名劇「急診室的春天」(ER)。

梅格萊恩在片子裡戲分不算重，但星運遠比正牌女主角凱莉麥姬莉絲更好，連憑「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)、「西雅圖夜未眠」(Sleepless in Seattle)等片成為紅透半邊天的「美國甜心」，直到21世紀爆發婚變、疑整形失利，甜美形象才被毀，有好幾年都未再回到幕前，自然也不會於「捍衛戰士」續集歸隊。

美國 湯姆克魯斯 哈利

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