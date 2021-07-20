好萊塢討人厭25藝人 裘莉、泰勒絲、強尼戴普上榜

泰勒絲雖然受到粉絲崇拜，卻也讓很多娛樂圈人士倒胃口。（路透資料照片）

好萊塢 紅星人前光鮮亮麗，人後各有各的脾氣，有些人至少還會在意不讓旁人太難受，有些人就毫不在意只願做自己，難免樹敵。專門報導明星名流八卦的「國家詢問報」近期再度推出「好萊塢最被討厭的25位明星」專題，只見形象敗壞多年的梅爾吉勃遜（Mel Gibson）、去年引發「雙面人」大波的艾倫狄珍妮絲 （Ellen DeGeneres）都難逃修理，執意不跟布萊德彼特（Brad Pitt）好聚好散的安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）也被點名，流行樂壇的天之驕女泰勒絲（Taylor Swift），儘管擁有無數忠實粉絲的支持，也居然在這份「神憎鬼厭」的名單之上。

一度是好萊塢最紅天王的梅爾吉勃遜，自從酒駕被逮、怒罵刑警又飆髒話惹怒把持娛樂圈的猶太裔之後，人氣和形象就跌到谷底，近年來事業勉勉強強，新片約沒斷但也回不到昔日全盛期，各方以為他應該已重新被同業擁抱，不料「國家詢問報」指他還是很「黑」，依舊令不少影劇圈中人難以忍受。

安琪莉娜裘莉婚變、搶子，讓她在很多人眼中宛如「魔女」。（路透資料照片）

曾經也是形象好、人氣旺的艾倫狄珍妮絲，過去當紅權勢大，一堆同業只能氣在心裡不敢砲轟她，去年她被一堆前員工揭穿「偽善」假面具後，這些人終於撿到槍，一個接一個出來攻擊她，讓她終於決定要收掉「艾倫秀」，亦無法再繼續演「親切好人」。與金卡戴珊（Kim Kardashian）鬧離婚鬧得沸沸揚揚的肯伊威斯特（Kanye West），近期一堆脫序的言行，外人只有感到怕怕，類似的則是約翰傳奇（John Legend）的妻子克莉絲提根（Chrissy Teigen），經歷流產的憂鬱後，勇於發表相關的言論，得罪了持反對意見的人。

布裘在一起時，各自的演藝事業和人氣都相互拉抬，鬧離婚後，卻是男的依舊受喜愛，女的被視為破壞一切美好的「魔女」，連影片票房都被影響。此外，曾經會毆打前妻瑪丹娜（Madonna）的西恩潘（Sean Penn）、唯我獨尊的泰勒絲、從小到大都是好命千金的葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）、被前妻帶衰沾上「家暴男」汙名的強尼戴普（Johnny Depp），都在這份不光榮的名單上。