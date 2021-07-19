坎城影展紅毯潮流 黑白優雅金屬耀眼

蘇菲瑪索（中）在本屆坎城影展中，身穿VALENTINO 2020春夏高級訂製的黑白禮服，平口設計簡約優雅。圖：VALENTINO提供）

第74屆坎城影展 落幕，回顧今年的紅毯潮流，依舊以經典黑白色調為主，簡單俐落但優雅滿分。而金屬色也擄獲不少女星的心，無論是透過繁複刺繡呈現或是搭配百摺設計，都能感受到充滿設計感的精緻奢華隆重氣場。

香奈兒品牌大使陣容中有許多演技派女星，其中蒂妲史雲頓 (Tilda Swinton)、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）今年都隨新作品參與坎城影展，兩人當然選擇以香奈兒的服裝作為最佳紅毯戰服。

香奈兒品牌大使蒂妲史雲頓穿香奈兒2021/22 Cruise度假系列的白色絲緞荷葉緄邊長洋裝，飄逸出塵。（圖：香奈兒提供）

蒂妲史雲頓在主演的電影 首映會上，穿了香奈兒2021/22 Cruise度假系列的白色絲緞荷葉緄邊長洋裝，這件洋裝有著垂墜慵懶的剪裁，領口隨性敞開又不失性感，搭配Plume de CHANEL項鍊，飄逸出塵，完美展現她「時尚仙人」的封號特質。

香奈兒品牌大使瑪莉詠柯蒂亞（中）穿著香奈兒2020/21秋冬高級訂製系列的銀色塗層蕾絲花卉刺繡長洋裝。（圖：香奈兒提供）

瑪莉詠柯蒂亞則是在其主演的開幕片首映會上，穿著香奈兒2020/21秋冬高級訂製系列的銀色塗層蕾絲花卉刺繡長洋裝，不對稱的肩帶設計，搭配層層堆疊的銀色蕾絲，既有未來感又保留典雅細膩工藝魅力。此外，擔任影展評審之一的美國 女演員瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）則是選擇以香奈兒2021春夏高級訂製白色絲緞襯衫與黑色真絲綢紗裙現身，在中性個性風中流露夢幻女人味。

談到本屆影展中最迷人的身影之一，絕對得提起法國女星蘇菲瑪索（Sophie Marceau），她身穿VALENTINO 2020春夏高級訂製的黑白禮服，平口設計簡約優雅，搭配中長髮和自在微笑，魅力強大到隨便一個回眸都像是電影慢動作。而伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）則是以路易威登訂製刺繡洋裝出席首映會，銀色的刺繡上身像是一件時尚祕銀盔甲，在華麗之中還帶著強悍的女性力量。

穿著GUCCI金色百褶裙禮服的露杜瓦隆，重現秀上的搭配法，拎著心臟手拿包帶來結合時尚感的戲劇效果，也很符合電影盛會的主體精神。（取材自Instagram）

在閉幕式中，莎朗史東（Sharon Stone）以Dolce & Gabbana的銀白配色禮服展現宛如女神的霸氣姿態。而穿著GUCCI金色百褶裙禮服的法國女星露杜瓦隆（Lou Doillon），則重現秀上的搭配法，拎著心臟手拿包帶來結合時尚感的戲劇效果，也很符合電影盛會的主體精神。