兩大影帝演同志 拿下「一種注目」評審團獎

法蘭茲羅戈斯基（左）與喬治佛瑞德區日前出席坎城影展放映時，展現了親暱感情。（路透資料照片）

奧地利同志電影「偉大自由」（Great Freedom，暫譯）日前在坎城影展 引發轟動，並自20部影片脫穎而出，一舉奪下「一種注目」評審團獎。該片是奧地利導演賽巴斯汀梅斯（Sebastian Meise）新作，並由兩大影帝－德國 影帝法蘭茲羅戈斯基（Franz Rogowski）與柏林影帝喬治佛瑞德區（Georg Friedrich）聯手主演，兩人日前出席坎城影展放映時，展現了親暱的深厚感情，不僅贏得觀眾滿堂喝采，國際媒體更以斗大標題「感動坎城觀眾」，來形容兩人片中的精湛演出。

35歲的法蘭茲羅戈斯基近年以「賣場華爾滋」（In the Aisles）、「水漾的女人」（Undine）等片暴紅，是德國影壇的當紅男星。他在這部獲獎新片「偉大自由」飾演男主角漢斯，因為同性戀 三度進出監獄，期間更在獄中遇到一開始鄙視他、後來戀上他的直男獄友維克多（柏林影帝喬治佛瑞德區飾）。有趣的是，法蘭茲片中還掰彎了這位柏林影帝，兩人不僅愈走愈近，更在獄中建立了最親密的聯結。

特別的是，法蘭茲在電影「偉大自由」因為同性戀觸犯了德國刑法第175條，即使歷經納粹統治、戰後解放，幾乎所有獄友都從集中營獲釋，他卻直接被轉送至監獄，一次又一次地被判有罪繼續服刑。德國自1872年起，將男性之間的性行為定為刑事犯罪，即刑法第175條。該法條不僅於1935年納粹時期更形加重，並在戰後繼續執行，直至1994年才遭廢除。

法蘭茲出席坎城影展時表示，「我父母那一代的人至今依然害怕同性戀，因為德國法律灌輸他們同性戀是犯罪的」。有趣的是，首次合作的兩位影帝片中因想躲避「犯罪」，竟異想天開說「不然我們逃到東德」，電影在坎城放映時引發觀眾哄堂大笑。