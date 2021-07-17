坎城得獎名單揭曉 史派克李凸槌爆雷最大獎：我搞砸了

莎朗史東(右)把金棕櫚獎頒給法國女導演茱莉亞杜克諾(左)。（取材自臉書）

第74屆坎城影展 17日落幕，今年的最大獎金棕櫚獎由法國片「鈦」（Titane）拿下，其法國女導演 茱莉亞迪克諾（Julia Ducournau）也成為第二位拿下此殊榮的女導演。不過典禮卻發生插曲，此獎本該壓軸頒發，卻不小心被本屆評審團主席美國 名導史派克李（Spike Lee）搶先爆雷，讓一旁的評審團成員都尷尬笑出來。

典禮一開始，主持人用法文、英文詢問史派克李，「第一個要頒發什麼獎？」但史派克李似乎解讀錯誤，誤以為要宣布最大獎，拿起紙條宣布本該最後頒發的金棕櫚獎，一旁的評審團女演員梅蘭妮蘿倫（Mélanie Laurent）伸手阻止請他等等，卻來不及了，大家先是一陣尷尬，後來大笑化解，但是史派克李在頒獎過程一度抱頭，看起來很懊惱，最後終於頒發到該獎，他自嘲：「請再給我第二次機會。」想不到還是凸槌了，因為主持人還沒介紹頒獎人莎朗史東（Sharon Stone）出場，他又搶著要宣布名單，這回全場都笑了出來，為典禮增加意外的笑梗。

典禮結束的記者會上，史派克李談到這次的烏龍事件，表示「我沒有任何藉口，我搞砸了」，更以足球比賽形容自己，像是比賽結束前站在罰球線上，結果失誤了。

37歲的茱莉亞迪克諾的「鈦」拿下金棕櫚獎，成為第二位獲得此殊榮的女導演，第一位是紐西蘭編劇、製片及導演珍康萍（Jane Campion），她執導的「鋼琴師和她的情人」（The Piano）於第46屆坎城影展奪獎，當年並列得獎者的是陳凱歌執導的「霸王別姬」。

其他獎項，評審團大獎由伊朗名導阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）執導的「我不是英雄」（A Hero）與芬蘭電影「六號隔間」（Compartment No. 6）並列；本屆開幕片「安奈特」（Annette）的導演李歐卡霍（Leos Carax）拿到最佳導演獎。評審團獎是「阿赫德的膝蓋」（Ahed's Knee，暫譯）以及泰國名導阿比查邦（Apichatpong Weerasethakul）新作「記憶」（Memoria，暫譯）奪得，「記憶」與英國女演員蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）合作，是繼2010年以「波米叔叔的前世今生」（Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives）一片奪下坎城最高榮譽金棕櫚獎，就此奠定他的大師地位，11年後再次拿下坎城評審團獎。

影帝獎頒給「内特拉姆」（Nitram，暫譯）中的31歲美國男星卡賴伯蘭里瓊斯（Caleb Landry Jones）；影后則是頒給「世上最糟糕的人」（The Worst Person In The World，暫譯）的33歲挪威女星蕾娜特瑞因斯夫（Renate Reinsve）。劇本獎由日本電影「在車上」（Drive My Car，暫譯）拿下。

第74屆坎城影展得獎名單：

最佳影片金棕櫚獎：「鈦」／法國

評審團大獎：「我不是英雄」／伊朗、「六號隔間」（暫譯）／芬蘭

最佳導演：李歐卡霍／「安奈特」（暫譯）

最佳男主角：卡賴伯蘭里瓊斯／「内特拉姆」（暫譯）

最佳女主角：蕾娜特瑞因斯夫／「世上最糟糕的人」（暫譯）

評審團獎：「記憶」（暫譯）／泰國、「阿赫德的膝蓋」（暫譯）／法國、以色列

最佳劇本：「在車上」（暫譯）／日本

短片金棕櫚獎：「天下烏鴉」（All The Crows In The World）／香港