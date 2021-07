坎城得獎名單揭曉 史派克李凸槌爆雷最大獎：我搞砸了

莎朗史東(右)把金棕櫚獎頒給法國女導演茱莉亞杜克諾(左)。(取材自臉書)

第74屆坎城影展 17日落幕,今年的最大獎金棕櫚獎由法國片「鈦」(Titane)拿下,其法國女導演 茱莉亞迪克諾(Julia Ducournau)也成為第二位拿下此殊榮的女導演。不過典禮卻發生插曲,此獎本該壓軸頒發,卻不小心被本屆評審團主席美國 名導史派克李(Spike Lee)搶先爆雷,讓一旁的評審團成員都尷尬笑出來。

典禮一開始,主持人用法文、英文詢問史派克李,「第一個要頒發什麼獎?」但史派克李似乎解讀錯誤,誤以為要宣布最大獎,拿起紙條宣布本該最後頒發的金棕櫚獎,一旁的評審團女演員梅蘭妮蘿倫(Mélanie Laurent)伸手阻止請他等等,卻來不及了,大家先是一陣尷尬,後來大笑化解,但是史派克李在頒獎過程一度抱頭,看起來很懊惱,最後終於頒發到該獎,他自嘲:「請再給我第二次機會。」想不到還是凸槌了,因為主持人還沒介紹頒獎人莎朗史東(Sharon Stone)出場,他又搶著要宣布名單,這回全場都笑了出來,為典禮增加意外的笑梗。

典禮結束的記者會上,史派克李談到這次的烏龍事件,表示「我沒有任何藉口,我搞砸了」,更以足球比賽形容自己,像是比賽結束前站在罰球線上,結果失誤了。

37歲的茱莉亞迪克諾的「鈦」拿下金棕櫚獎,成為第二位獲得此殊榮的女導演,第一位是紐西蘭編劇、製片及導演珍康萍(Jane Campion),她執導的「鋼琴師和她的情人」(The Piano)於第46屆坎城影展奪獎,當年並列得獎者的是陳凱歌執導的「霸王別姬」。

其他獎項,評審團大獎由伊朗名導阿斯哈法哈蒂(Asghar Farhadi)執導的「我不是英雄」(A Hero)與芬蘭電影「六號隔間」(Compartment No. 6)並列;本屆開幕片「安奈特」(Annette)的導演李歐卡霍(Leos Carax)拿到最佳導演獎。評審團獎是「阿赫德的膝蓋」(Ahed's Knee,暫譯)以及泰國名導阿比查邦(Apichatpong Weerasethakul)新作「記憶」(Memoria,暫譯)奪得,「記憶」與英國女演員蒂妲史雲頓(Tilda Swinton)合作,是繼2010年以「波米叔叔的前世今生」(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)一片奪下坎城最高榮譽金棕櫚獎,就此奠定他的大師地位,11年後再次拿下坎城評審團獎。

影帝獎頒給「内特拉姆」(Nitram,暫譯)中的31歲美國男星卡賴伯蘭里瓊斯(Caleb Landry Jones);影后則是頒給「世上最糟糕的人」(The Worst Person In The World,暫譯)的33歲挪威女星蕾娜特瑞因斯夫(Renate Reinsve)。劇本獎由日本電影「在車上」(Drive My Car,暫譯)拿下。

第74屆坎城影展得獎名單:

最佳影片金棕櫚獎:「鈦」/法國

評審團大獎:「我不是英雄」/伊朗、「六號隔間」(暫譯)/芬蘭

最佳導演:李歐卡霍/「安奈特」(暫譯)

最佳男主角:卡賴伯蘭里瓊斯/「内特拉姆」(暫譯)

最佳女主角:蕾娜特瑞因斯夫/「世上最糟糕的人」(暫譯)

評審團獎:「記憶」(暫譯)/泰國、「阿赫德的膝蓋」(暫譯)/法國、以色列

最佳劇本:「在車上」(暫譯)/日本

短片金棕櫚獎:「天下烏鴉」(All The Crows In The World)/香港