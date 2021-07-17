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金球獎改革 好萊塢外籍記者協會禁止成員收禮

中央社／洛杉磯16日綜合外電報導

主辦金球獎好萊塢外籍記者協會職業操守引發爭議，導致明年頒獎典禮轉播取消後，該組織今天宣布禁止成員收受來自電影製片廠和電視台的奢華禮物、旅行和其他免費贈品。

好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association）的職業操守和成員缺乏多樣性引發熱議後，該組織成員同意進行一系列改革。

好萊塢外籍記者協會在聲明中表示，根據針對利益衝突的新政策，協會成員「不得接受來自片商、公關人員、演員、導演或其他與電影和電視節目有關人士的宣傳品或其他禮物」。

好萊塢外籍記者協會的可議行徑，引發電影圈人士反彈，美國國家廣播公司（NBC）5月因此宣布將不轉播2022年1月舉行的金球獎頒獎典禮。好萊塢外籍記者協會成員也遭控在宣傳場合，對影視名人發表種族和性別歧視言論。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）已把生涯3座金球獎獎座歸還給好萊塢外籍記者協會，Netflix、影視發行商「亞馬遜工作室」（Amazon Studios）和娛樂集團「華納媒體」（WarnerMedia）也都表示，除非好萊塢外籍記者協會做出夠深遠的改變，否則拒絕合作。

自此之後，好萊塢外籍記者協會推行一系列改革，包括承諾招募非裔成員、雇用多樣化顧問和建立匿名檢舉熱線等。

好萊塢外籍記者協會在聲明中表示：「有了這些更新，我們的成員幾乎已經完成所有5月時同意進行的改革。」

好萊塢 金球獎 電影

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