MIB星際戰警名導 挑戰搞笑歌舞劇

巴里索南菲爾德曾與威爾史密斯、湯米李瓊斯合作「MIB星際戰警」系列。(取材自Instagram)

名導巴里索南菲爾德(Barry Sonnenfeld)帶來音樂喜劇「歡迎來到施米加多！」(Schmigadoon!)，他先前與威爾史密斯(Will Smith)、湯米李瓊斯(Tommy Lee Jones)合作「MIB星際戰警」(Men in Black)系列紅遍全球，這次劇中挑戰歌舞，笑稱難度更高，「威爾史密斯、湯米李瓊斯光是站在那邊聊天就讓人笑翻，這次則要全體演員一邊唱歌跳舞，還要搞笑」。

巴里非常懷念當初與威爾、湯米的合作，「他們的表現活靈活現，你會真的相信紐約 有一群祕密探員在對抗外星人」，但在拍完三集電影 之後，他與兩位大明星都決定跳出舒適圈。

而他相隔多年後帶來新作「歡迎來到施米加多！」雖一樣是喜劇題材，但比「MIB」系列增添更多音樂元素，「我這次要把大家帶到施米加多小鎮，這裡的人隨時隨地都在唱歌跳舞」。

巴里並非音樂劇迷，他說「光是攝影 、走位以及演員小動作，每個細節都要顧好，不輕鬆，但真的是全新的體驗」。

巴里對喜劇鑽研多年，也對現今的電影市場感到憂心，「現在幾乎每個人都在拍超級英雄電影，我比較喜歡多元化一點的題材」，於是他從「阿達一族」(The Addams Family)、「MIB星際戰警」到現在的「歡迎來到施米加多！」都創造前所未有的風格。