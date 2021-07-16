奪還人生的「解救布蘭妮」行動：監管案2度自救證詞

小甜甜布蘭妮6月26日透過視訊方式在洛杉磯法院，出庭要求撤回監管處分。她長達23分鐘的證詞，引起全美關注，也讓許多人意識到布蘭妮遭受父親長達13年的監管處分。 (美聯社)

「法官女士，這已經不能叫做虐待，這甚至只是單純的殘忍....」6月26日，歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）透過視訊方式在洛杉磯法院，出庭要求撤回監管處分。她長達23分鐘的證詞，引起全美關注，也讓許多人意識到布蘭妮遭受父親長達13年的監管處分。

而隨著她被指派的律師、經紀人紛紛請辭，在7月14日，布蘭妮的聽證會上，她不僅終於可以自己委任律師、也在會中表示要控告父親監管濫用（conservatorship abuse），更指出在監管狀態下，她連自己的護髮素、甚至咖啡 都會遭到團隊「沒收」。到底為何布蘭妮要被監管？她的幾次發言揭露了怎樣的處境？遭監管13年後，現在可能讓她重獲自由嗎？

2008年精神崩潰 監管13年

出身迪士尼 童星的布蘭妮，10多歲就在演藝圈嶄露頭角。長年生活螢光幕下，對她的身心造成極大壓力。在2007年，事業如日中天的布蘭妮就因為多次「脫序行為」──攻擊跟拍狗仔、把自己剃光頭等，在2008年精神崩潰後，布蘭妮的父親就向加州 法院聲請監管程序，一晃眼就是13年。

「我想要的生活只是，我的男朋友能夠開車送我，我想每週見一次治療師而不是每週兩次。我甚至被要求不能結婚或生小孩。我的身體裡裝有子宮避孕器，所以我不會懷孕，其實我很想把它拿出來，再生一個孩子，但這個所謂的『團隊』不讓我去看醫生把它拿出來，只因為他們不希望我有小孩。」。 (美聯社)

在她6月出庭局部證詞內文中，提到她的監管生活非常痛苦。不僅遭團隊強迫進行巡演，不然就威脅要告她；另外生活也遭到大量不人道的監控──如果不聽話就會受到團隊的冷暴力對待、或者被醫療團隊違反她個人意願的使用鋰鹽（lithium），並指那是一種副作用極強的精神疾病藥物，會使她整個人昏昏沉沉，甚至沒辦法跟家人好好說話。

另外布蘭妮更稱她的父親才是這一切的始作俑者：

「我爸什麼都不讓我做。所有他媽的事情都必須經過我爸授權，他還喜歡假裝一副『我什麼都不知道』的狀況，我父親就是這樣100,000%地控制他的女兒。他就是熱愛這樣做。」

「整個監管行為從一開始，根本就是我在讓他們通通發大財。如果我自己就能工作、還能夠提供養活這群人的錢， 我根本不應該還被列在監管行為中。」

「我想要的生活只是，我的男朋友能夠開車送我，我想每周見一次治療師而不是每週兩次。我甚至被要求不能結婚或生小孩。我的身體裡裝有子宮避孕器，所以我不會懷孕，其實我很想把它拿出來，再生一個孩子，但這個所謂的『團隊』不讓我去看醫生把它拿出來，只因為他們不希望我有小孩。」

出身迪士尼童星的布蘭妮，10多歲就在演藝圈嶄露頭角。長年生活螢光幕下，對她的身心造成極大壓力。圖為聲援布蘭妮的群眾。 (美聯社)

在證詞曝光後，引起大量輿論聲援布蘭妮。6月30日，布蘭妮的父親詹姆士斯皮爾斯（James Spears）出面反駁她的說法。他在提交給法院的文件上，說自己退休後，已有兩年的時間沒有對女兒的任何事物具有決定權，現今決策大都是她的醫療團隊所做的。他也同時要求法院調查布蘭妮所說的到底是不是實話。他指出，她女兒的陳述有「過度嚴格和強調虐待」的情況。

經紀人、法庭指定律師陸續辭職

而除此之外，現在負責監管布蘭妮財產的兩個代理人──一位是她的父親，一位是由法官指定的財富管理公司Bessemer Trust company（過去曾為律師Andrew Wallet，後其於2019年請辭）──雙方共同監管。但是在布蘭妮做出爆炸性的陳詞後，這家財富管理公司也已要求辭職。

布蘭妮7月14日的聽證會上，她順利委任前聯邦檢察官馬修·羅森加成為她的指定律師、也表示要控告老爸對她監管濫用。 (美聯社)

此外，她的經紀人、法庭指定律師也都陸續辭職。對此，布蘭妮的母親琳恩·斯皮爾斯（Lynne Spears，2002年就已與丈夫離異），指出布蘭妮已經可以照顧自己，應該有權得到許可來挑選自己的律師。

7月14日，布蘭妮的聽證會上，她順利委任前聯邦檢察官馬修·羅森加特（Mathew Rosengart）成為她的指定律師、也表示要控告老爸對她監管濫用（conservatorship abuse）。在會上，涕淚縱橫的布蘭妮對著法官表示，自己甚至連護髮素、咖啡都會遭到「沒收」。

「法官女士，這不是虐待，這只是單純的殘忍。」

她告訴彭尼法官。「我對我的用詞感到抱歉，但它們都是不爭的事實。」她也說自己「非常害怕父親」，「他是一個正在戒酒的人，我總是不斷在擔心他會不會又在某個地方喝醉了，讓我難堪。」

在上次的陳詞中，她提到現在唯一的心願，就是拿回自由：

雖然爭取自由之路目前只取得階段性勝利，但在這次聽證會結束後，布蘭妮也在自己的Instagram上發布了感謝貼文，並主動加上「#FreeBritney」的hashtag，表達對於粉絲長年陪伴她爭取自由的感謝。 (美聯社)

「我做的已經夠多了。 我從來都不欠這些人任何東西，老實說，以前聽到巴黎絲希爾頓（Paris Hilton）的故事、她在住宿學校的慘事，我還完全不相信。現在我只想道歉說，對不起，我根本是個不知道事情經過的局外人。人們總是取笑我們這些人愛撒謊，『你看她們，明明早就擁有一切，她可是布蘭妮斯皮爾斯！』我只是想要我的生活回來。我被監管了整整13年，已經夠了。我工作了一輩子，我值得擁有兩到三年的休息時間。」

雖然爭取自由之路目前只取得階段性勝利，但在這次聽證會結束後，布蘭妮也在自己的Instagram上發布了感謝貼文，並主動加上「#FreeBritney」的hashtag，表達對於粉絲長年陪伴她爭取自由的感謝。