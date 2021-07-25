電影世界／身在高地 拉丁歌舞逐夢

《身在高地》片中歌舞場面。（美聯社）

疫情稍鬆綁，各電影院 就推出《身在高地》（In The Heights）。此片的導演是朱浩偉（Jon M. Chu），就是那位2018年拍《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）的導演。他最初以歌舞片起家，《舞力全開》（Step Up 2，2008）使他受電影圈注意；《身在高地》的場面調度，他已經駕輕就熟。

《身在高地》得到2008年東尼獎的最佳原創音樂獎。它的音樂與歌詞的創作人是林曼努爾米蘭達 （Lin-Manuel Miranda）。2015年以來，米蘭達一直在全美巡迴他的舞台表演《漢密爾頓》（Hamilton），不料瘟疫封閉了所有演出。我有票偏不得其門而入，幸好看了網路電影版。兩部押韻歌舞，《身在高地》沒那麼多政治理想，比較輕鬆。

米蘭達片中客串販夫走卒──賣刨冰。他這回也講移民 心結：尤斯納維（Usnavi，安東尼拉莫斯飾）是多明尼加第二代，與其他中美洲移民，共居紐約的華盛頓高地，底下是轟隆轟隆巨響的地鐵。場景讓我想起《西城故事》（West Side Story，1961）的巷弄；但是故事不走幫派報仇，而是刻苦耐勞的青少年，從歌舞中道出他們的夢想。

安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）從影演出的配角都很突出：《漢密爾頓》裡一人扮兩角；在《一個巨星的誕生》（A Star Is Born，2018）非常搶鏡頭。本片主角的名字──尤斯納維，是他的老爹進移民海關前，見到軍艦上油漆的《US NAVY》，立刻許下心願，將來要給兒子取這個名字。生長於斯的尤斯納維，反倒盼著去多明尼加落地生根，來報答當地鄉里。

尤斯納維開一家雜貨店，他的表弟桑尼（Gregory Diaz IV飾）幫忙打理。表弟是無證移民，夢想生（DREAMers）品學兼優，奈何無法再入學進修。小店某天接到通知：它賣出的樂透中了頭獎，可得9萬6000元獎金。社區人人做夢，認為自己是真正得大獎的幸運兒。

還有一張熟悉的臉──飾演凱文的傑米史密茲（Jimmy Smits）。 他這回也唱歌跳舞。凱文開排班計程車的公司。女兒妮娜（Leslie Grace飾）從小就是學霸，在社區裡出類拔萃，上了史丹福大學；但不知何故輟學回家，讓望女成鳳的凱文失望至極。

講起這塊拉美移民土生土長的華盛頓高地（Washington Heights），還有些歷史來頭：美國打獨立戰爭之時，這個紐約曼哈頓最高的地區，被喬治華盛頓建立成《華盛頓堡》，作為要塞。到了1960-70年代，社區的移民多半來多明尼加。

多明尼加的歷史，跟中美洲其他國家一樣，也是百孔千瘡：哥倫布主導的軍隊，幾乎消滅了所有原住民及他們的文化；之後非洲人又被強擄運來，在那裡替西班牙主子作奴隸。加勒比海域的人種，因為與歐、非混合而豐富多彩。熱帶島嶼的浪漫音樂，特別有帶、動、唱的風味。

要跳廣場舞，就在一條主街上。兩長排公寓面對面，每個單位規格一樣：開門跨進自家小陽台，走下斜石梯，就上柏油馬路了。戶戶相聞街頭巷尾。四個青年郎才女貌：尤斯納維戀慕服裝師凡妮莎（Melissa Barrera飾），凡妮莎想自己在紐約市 區開店。模範生妮娜的心上人是巴尼（Corey Hawkins飾），巴尼替妮娜的父親凱文做事。談戀愛不跟羅密歐和茱麗葉那般世仇對立。

喜歡歌舞昇平的觀眾，會大飽眼福。但是字幕提醒：《大停電前三天…二天…一天…》後來重演曾發生於2003年8月14日，美國東北區大停電的災禍，紐約市持續了十天，導致五人死亡。《身在高地》有個單身從古巴移民的克勞迪婭奶奶（Olga Merediz飾）。克勞迪婭視每個孩子如己出，尤斯納維特別親近她。可惜老奶奶熬不過酷熱，與世長辭了。淒滄配合的舞蹈，古巴味富饒，有艾文艾利（Alvin Ailey，1931-89）現代舞的痕跡。

到處可編舞蹈：游泳池、公園、車衣場、美容院、籃球場等等，片尾甚至反地心引力：牆壁上熱舞，精力充沛。此片像大部分的歌舞片，市井升斗的難處避重就輕，樂比苦多。

這是多年前林曼努爾米蘭達的首創，上大螢幕是在《漢密爾頓》以後。產生落差，求好心切的觀眾不免批評：他選淡膚的明星演重要角色，而非深膚的中美洲人；主角安東尼拉莫斯來自波多黎各，不該演多明尼加人。米蘭達公開虛心接受。第二部《漢密爾頓》能證明他天分十足，來日方長。

我對妮娜在史丹福受差別待遇，憤而退學有個想法：打退堂鼓是弱者，別人的無知不等於羞辱，移民學子必須鍛鍊機智反應，化尷尬成轉機，隨時全力表現自己，爭取成功。