李察唐納 讓《超人》成經典

初代《超人》導演李察唐納近期在洛杉磯家中去世，享年91歲。（Getty Images）

曾執導過舊版《超人》（Superman）系列與《天魔》（The Omen）、《致命武器》（Lethal Weapon）等經典好萊塢商業片的導演 李察唐納（Richard Donner）7月5日在洛杉磯家中去世，享年91歲。

當演員不愛聽話 轉導演一飛沖天

1930年4月24日，李察唐納出生於紐約布朗克斯區一個猶太人家庭。他就讀紐約大學時念的是商科，因為忽然對表演產生了濃厚興趣，想盡一切辦法在各種民間劇團尋找演出機會。

機緣巧合之下，他在資深影視導演馬丁里特（Martin Ritt）的手下謀得了一分差事，馬丁里特建議他：「你這個人的問題就在於，作為演員，不太愛聽導演的話，所以你還是乾脆自己做導演得了。」於是，李察唐納放棄了演員夢，轉任起幕後工作，後來還開了自己的廣告公司，專拍各類電視廣告，當作練手和積累經驗的機會。

1950年代末，李察唐納正式成為電視劇導演，參與過的劇集超過30多部，其中不乏《紳士密令》（The Man from U.N.C.L.E.）、《陰陽魔界》（The Twilight Zone）等美國 電視發展史上的里程碑作品。1961年，他受僱在電影 《碧血長空》（X-15）劇組擔任第二攝製組導演。在導演一職遲遲未能找到理想人選時，毛遂自薦，升格為總導演，只用12天時間便拍完了這部由查爾斯布朗森（Charles Bronson）主演的太空片。

恐怖片《天魔》 至今仍是經典

1976年的恐怖片《天魔》是唐納真正在好萊塢揚名立萬的開始。該片由葛雷哥萊畢克（Gregory Peck）領銜主演，講述由他飾演的美國駐英大使在1966年6月6日所領養的小男孩，實為魔鬼撒旦化身的驚悚故事。

李察唐納精心營造出的懸疑氣氛，加上傑瑞戈德史密斯（Jerry Goldsmith）的精彩配樂錦上添花，令《天魔》登上了當年美國年度電影票房榜第五名的位置，時至今日在各種影史最佳恐怖片的排行榜上，仍舊占有一席之地。配樂大師戈德史密斯也憑藉此片，在18次奧斯卡金像獎征途中，贏下唯一的小金人。

描述美國駐英大使領養的小男孩，實為魔鬼撒旦化身的驚悚電影《天魔》票房亮眼。（取材自IMDb）

976年上映電影《天魔》海報。（取材自IMDb）

最初，李察唐納接手這部片時，劇本的名字還不是《天魔》，而是《反基督》（The Anti-Christ），因此嚇退過好萊塢各大電影公司，大家都擔心這樣的題材會惹來不必要的麻煩和宗教界的抵制。不過，唐納一讀到劇本，立刻就被深深吸引。「沒錯，裡面確實有著魔鬼、女巫、邪靈這些東西，但我想到，如果能把這些元素都給拿掉，剩下就會是一部很出色的懸疑神祕驚悚片了。」多年之後唐納曾回憶說。

《天魔》票房大賣之後，電影公司又打鐵趁熱地追加拍攝三部續集，外加2006年重啟的新版《天魔》，但無論是故事情節還是導演手法，全都遠遠落後於唐納這部經典作品的水準。

大膽用新人 捧紅克里斯多夫李維

拍完《天魔》僅僅兩年之後，唐納又成功執導了由克里斯多夫李維（Christopher Reeve）主演的《超人》。當初他之所以願意接手這個項目，看中的並不是製片人開出的100萬美元的導演片酬，而是他們同意讓他找來自己信賴的編劇湯姆曼奇維茨（Tom Mankiewicz）重新改寫劇本。

在唐納看來，《超人》原本的劇本太過注重喜劇效果，而他更想將這一經典漫畫拍成一部正片。「我小時候看過這個漫畫，我覺得它代表著美國這個國家傳統的一部分，將它搬上銀幕的時候，理應給予足夠的尊重。」唐納曾說到。

拍板用當時尚默默無聞的新人克里斯多夫李維來飾演超人的，也是導演唐納。此外，他還得不時與DC漫畫公司和幾位製片人周旋，還得滿足飾演超人父親的大牌演員馬龍白蘭度（Marlon Brando）的各種挑剔要求。不過，相比之下更為困難的，還是影片的特效部分。「如何才能讓超人飛起來，當時根本就沒人知道該怎麼做，」他回憶說，「大家都是在盲人摸象，邊實驗邊拍。」

最終，《超人》的上映在全球引發觀影熱潮，不過，成功的滋味尚未品嘗多久，唐納就因為與製片人產生矛盾而被解僱，將《超人2》的導演工作交到了李察萊斯特（Richard Lester）的手上。

第一代《超人》劇照。（取材自IMDb）

續集被炒魷魚 劇組仍得靠他

值得一提的是，當初拍攝第一部《超人》時，唐納已為第二部拍攝了不少素材。等到第二部開拍時，因更換導演，很多已拍好的內容都不得不推翻重來，但飾演大反派萊克斯的大牌演員金哈克曼（Gene Hackman）拒絕重拍，因此我們在《超人2》中看到的所有他的鏡頭，其實都出自前任導演李察唐納的手筆，但在該片的演職員表中，卻已找不到唐納的名字了。

2006年年底，華納曾推出過一張名為《超人2：李察唐納剪輯版》（Superman II: The Richard Donner Cut）的DVD，號稱利用了從片庫中找出來的六噸舊膠片，最大程度收入了唐納當初已拍好的素材，雖然大部分劇情與李察萊斯特完成的劇場版一致，但終究還是圓了唐納本人以及幾十年來一直在苦苦尋找這個祕密版本的究極影迷的心願。

《超人》之後，唐納還拍攝過不少成功的商業片，包括由蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）和魯格豪爾（Rutger Hauer）主演的奇幻愛情片《鷹女》（Ladyhawke）以及《回到過去》（Scrooged）、《超級王牌》（Maverick）、《狙擊封鎖線》（16 Blocks）等。

而最具國際知名度的當屬由梅爾吉勃遜（Mel Gibson）與丹尼葛洛佛（Danny Glover）黑白配組合的《致命武器》系列。兩位警探在個性和作風上都形成鮮明對比，明快的節奏更是為整個系列錦上添花，迷倒了全球無數動作片死忠粉。

拍攝《鷹女》的時候，唐納與女製片人勞倫舒勒（Lauren Shuler）情投意合，不久之後便步入了婚姻殿堂。兩人合組了唐納家族電影公司（Donners’ Company），參與製作過《X戰警》（X-Men）系列，也讓李察唐納在超級英雄電影領域的影響力，繼續發揚光大。

（取材自澎湃新聞）