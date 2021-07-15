「黑寡婦」妹妹佛蘿倫絲 8歲開始崇拜思嘉莉

思嘉莉約翰森(左起)、大衛哈伯與佛蘿倫絲普伊在「黑寡婦」有不少逗趣的對手戲。（圖：迪士尼提供）

漫威電影 「黑寡婦」（Black Widow）因疫情延宕一年，主演該片的佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、大衛哈伯（David Harbour）日前透過視訊接受專訪，25歲的佛蘿倫絲與「黑寡婦」思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）飾演一對姊妹，「她聽到我講這些應該會嗆我，但我真的從8歲開始，就很崇拜她，能與從小到大的偶像合作，很幸福。」

佛蘿倫絲笑說思嘉莉雖是大明星，但私底下愛開玩笑，容易與其他人打成一片，「每當拍戲有空檔，我們都會膩在一起聊天，聊工作，也聊日常生活。」由於拍攝期間是在夏天，她更開玩笑舉例，有部經典電影名為「夢露與我的浪漫週記」（My Week with Marilyn ），她那時的生活，就是「思嘉莉與我的浪漫夏天」，顯見於兩人的好交情。

佛蘿倫絲未來已確定會繼續演出更多漫威電影，她原本就是個漫威迷，但目前僅與「黑寡婦」合作，她接下來特別點名緋紅女巫、洛基以及幻視，希望未來有機會並肩作戰，「他們都有很厲害的超能力耶」。

大衛哈伯片中飾演主角姊妹的爸爸「紅色守衛者」，也是一名俄國超級戰士，被問如果未來繼續演漫威電影，會想怎麼跟「美國 隊長」對打？大衛立刻爆笑：「我要用我最擅長的俄式摔角，讓他動彈不得。」