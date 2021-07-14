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「淚流滿面」控告爸爸 布蘭妮二度痛訴父殘忍行徑

編譯張君堯／即時報導
小甜甜布蘭妮遭親生父親監管的風波持續延燒，在不到一個月後，布蘭妮14日第二次猛烈抨擊其父親，痛訴希望解除他身為自己財產的共同保管人職務、並指控虐待等行為。（美聯社）
小甜甜布蘭妮遭親生父親監管的風波持續延燒，在不到一個月後，布蘭妮14日第二次猛烈抨擊其父親，痛訴希望解除他身為自己財產的共同保管人職務、並指控虐待等行為。（美聯社）

布蘭妮（Britney Spears）遭親生父親監管的風波持續延燒，在不到一個月後，布蘭妮14日第二次猛烈抨擊其父親，痛訴希望解除他身為自己財產的共同保管人職務、並指控虐待等行為。

布蘭妮14日淚流滿面地藉由電話向法庭表示「我今天想對我父親提出指控，我要調查我父親」。布蘭妮上個月在聽證會上告訴潘尼法官（Brenda Penny），她想聘請「自己的律師」為她進行辯護，並列舉其父親強迫她表演、服用藥物並違背她的意願進行節育等行為。

潘尼法官14日也同意布蘭尼選擇自己律師的請求。布蘭妮隨後聘請前聯邦檢察官羅森加特（Mathew Rosengart），他於同日出席聽證會。

羅森加特首次代表布蘭妮公開談話時特別「敦促」她的父親自願辭去監護人職務，強調「傑米史皮爾斯應被免去監護人職務，因為這符合被保護人的最佳利益，我們將迅速而積極地將他撤職」。羅森加特同時稱讚布蘭妮在法庭上發言時的「勇氣、熱情和人性」，並稱她的證詞「清晰、有力且令人信服」。

羅森加特更表示自己計畫更深入研究自監管開始以來發生的事情，稱「我和我的公司將從上到下審視過去十年發生的事情」。

檢察官

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