復合戴普女兒後要避嫌 提摩西與女星保持距離

「甜茶」提摩西夏勒梅穿著銀色西裝成為紅毯第一帥。（取材自Instagram）

「法蘭西快報」（The French Dispatch）去年就入選坎城影展 片單，今年以競賽片之姿回歸坎城影展，主要演員包括「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、女主角蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、影帝比爾墨瑞（Bill Murray）、奧斯卡 影帝安德烈布洛迪（Adrien Brody）、班尼吉歐戴托羅（Benicio Del Toro）以及歐文威爾森（Owen Wilson）等大明星皆有出席首映，提摩西穿著銀色西裝，時尚又帥氣，是全場注目焦點。

有網友發現，提摩西夏勒梅全程皆有意無意與年輕女演員保持距離，就連合演的28歲女星萊娜寇德里（Lyna Khoudri）站在身旁，也刻意雙手交疊不做接觸，讓人聯想他近期與強尼戴普（Johnny Depp）女兒莉莉蘿絲（ Lily Rose Depp）復合，可能不想被女友誤會。

「法蘭西快報 」是今年坎城競賽片中最多大牌的一部，也有望為導演魏斯安德森（Wes Anderson）奪下坎城大獎，但仍有演員不克出席，包括今年奧斯卡影后法蘭西麥朵曼（Frances McDormand）、「龐德女郎」蕾雅瑟杜（Léa Seydoux），其中蕾雅是因為確診新冠肺炎而缺席。

「法蘭西快報 」敘述一群美國 媒體人在法國一間報社內所發生的趣味故事，被譽為是魏斯安德森獻給媒體工作者的一篇情書，早從去年就受到許多注目。