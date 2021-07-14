伊莉莎白歐森艾美獎爭后 對決溫絲蕾

「緋紅女巫」伊莉莎白歐森入圍艾美獎視后。（取材自推特）

第73屆艾美獎公布入圍 名單，Netflix當家影集「王冠」（The Crown）、Disney+的星戰影集「曼達洛人」（The Mandalorian）皆入圍24項成為最大贏家，漫威影集「汪達幻視」（WandaVision）也提名 23項相當風光，女主角伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）入圍迷你影集最佳女主角獎，對抗「后翼棄兵」（The Queen's Gambit）安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、「東城奇案」（Mare of Easttown）凱特溫絲蕾（Kate Winslet）。

「王冠」無比風光，早在金球獎一舉拿下最佳劇情類影集、劇情類最佳女主角等四項大獎之後，再度橫掃艾美獎，飾演「黛安娜王妃」的艾瑪科林（Emma Corrin）以及飾演英國女王 的奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）即將再度對決，爭奪戲劇類影集最佳女主角獎，以「柏捷頓家族」（Phoebe Dynevor）爆紅的新男神雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page），也一舉入圍戲劇類最佳男主角。

雷吉尚佩吉以「柏捷頓家族」的精湛演出，入圍戲劇類最佳男主角。（圖：Netflix提供）

而在平台方面，HBO共有130項入圍，險勝Netflix的129項，HBO甚至連僅有一集的特別篇節目「六人行：當我們又在一起」（Friends: The Reunion）都入圍最佳綜藝特別節目，至於近年崛起的Disney+則以「汪達幻視」、「曼達洛人」（The Mandalorian）等劇獲得71項提名。

艾美獎有別於去年受困疫情，只能在線上舉辦，今年9月19日會在洛杉磯微軟劇院舉行頒獎典禮，由喜劇演員塞德里克凱爾斯（Cedric the Entertainer）擔任主持人。