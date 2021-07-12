哈利波特20周年 妙麗星途長紅 羅琳卻黑了

丹尼爾雷德克里夫(左起)、魯伯葛林特、艾瑪華森演出「哈利波特」首集時都還是小童星。（取材自IMDb）

最能代表21世紀的超級賣座系列電影 ，絕對非「哈利波特 」（Harry Potter）莫屬，首集「神秘的魔法石」上映至今將屆滿20周年，片中童星也都成為30出頭的青壯年，觀眾一路看著他們成長，遠非過去欣賞票房鉅片的經驗可相比，而3位主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯葛林特（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson），到現在都還是影劇新聞的熱門人物，知名度始終居高不下。

如果說「哈利波特」電影版是21世紀初觀眾最期待的大事，一點也不為過，JK羅琳的原著從1990年代後期開始風行全球，每個人心目中對哈利、榮恩和妙麗都有自己想像出的形象，更好奇電影公司如何選擇？八卦媒體急著先爆料，一度傳出可能由美國童星主演，被羅琳嚴正否決，到了正式宣布主角人選記者會前兩天，又有媒體先公布了3位童星名單，結果和兩天後的正式人選完全不同，新聞不斷，觀眾的期待感也被炒到最高點。

片子終於在2001年11月開始在全球各地上映，每個國家都出現戲院大排長龍的盛況，丹尼爾、魯伯與艾瑪瞬間從新秀變成人人熟知的大明星，開始承受外界眼光的壓力。為了突破戲路，丹尼爾率先接受在大尺度舞台劇 「戀馬狂」正面全裸，讓習慣他扮演哈利的觀眾大驚失色，差點連後面的續集都拍不成。漂亮又是學霸的艾瑪，愛情運一如事業運多采多姿，幾乎一年換一任男友，從一流學府的同學到年輕企業家、帥氣同業男星等等，各種典型都蒐集齊全，更因倡言男女平權，不時被男性網友消遣，收到的讚美與修理差不多一樣多。艾瑪還主演了迪士尼真人版「美女與野獸」，再次開出票房紅盤，在「哈利波特」主角3人組中，藝壇行情最夯。

唯一當了爸爸的「榮恩」魯伯葛林特，處事較低調，也一直有在拍戲，大小銀幕都看得到他的身影，卻因為並不張揚，觀眾以為他已經回復平凡人生，其實魯伯擅於投資，堪稱「哈利波特」主角群中的隱性富豪，下半輩子完全不用愁。

倒是一手打造這個魔法王國的JK羅琳，近年因為對於變性的女性是否算是女性，招來網友圍剿，她寫長文發表內心完整想法後，丹尼爾、魯伯、艾瑪等子弟兵，先後表明站在跨性別族群者一方，外界稱為「家族內訌」，也讓JK羅琳臉上無光。