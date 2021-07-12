少賺2.8億…麥特戴蒙後悔推掉阿凡達 自嘲可留名史冊

麥特戴蒙自爆沒接「阿凡達」損失豐厚收入。（取材自推特）

美國 男星麥特戴蒙主演的非競賽單元電影 「止水」（Stillwater）舉行首映，他在記者會上自爆，曾拒演科幻大片「阿凡達」（Avatar），讓他損失豐厚收入。

麥特戴蒙笑說：「我曾獲邀拍攝一部叫『阿凡達』的『小電影』，導演 詹姆斯卡麥隆（James Cameron）答應要給我分紅10%票房。我應該會被列入史冊……你不會遇到推掉更多錢的演員了。」「阿凡達」當年全球票房達28億美元，如果麥特戴蒙有接下並分紅就可以賺進2.8億美元。

麥特戴蒙表示未接的原因是在拍「神鬼認證」（The Bourne Identity）系列電影，基於道德因素，身為主角的他不能中途離開、放棄劇組，只好把機會讓給山姆沃辛頓（Sam Worthington）。有觀眾指出卡麥隆正在籌拍「阿凡達」續集，麥特戴蒙聽了說：「我的天啊，還有續集！」

另據外媒報導，「阿凡達2」目前籌拍中，故事接續2009年「阿凡達」，同樣由山姆沃辛頓、柔伊沙達納（Zoe Saldana）等原班人馬演出，電影預計將於2022年12月16日上映。