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溫網觀眾席吸睛 凱特隔離完美麗現身 阿湯哥曬緋聞女友

記者黃保慧／綜合報導
凱特王妃解除隔離後首次現身。（美聯社）
凱特王妃解除隔離後首次現身。（美聯社）

劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）5日被爆因與新冠確診者有過接觸，因而進行居家自主隔離10天。10日溫布頓網球賽舉行女單競賽，凱特王妃及威廉王子都盛裝出席觀賽，這也是凱特解除隔離後首次現身。

凱特昨晚和威廉王子一同出席，賽後開心頒發冠軍獎牌給現任球后、大會第1種子澳洲選手巴蒂，成為網球場上的一大亮點。而凱特狀態也看起來非常好，讓擔心她的粉絲鬆了一口氣。

此外，席間還有湯姆克魯斯（Tom Cruise）與海莉艾特沃（Hayley Atwell），他們一同出席，不在意先前瘋傳的緋聞，面對攝影鏡頭大方同框合影，觀看賽事時也被拍到有說有笑，看來感情很好。

湯姆克魯斯(右)和海莉艾特沃(左)一起去看網球賽。（美聯社）
湯姆克魯斯(右)和海莉艾特沃(左)一起去看網球賽。（美聯社）

湯姆克魯斯去年才爆出在「不可能的任務7」（Mission：Impossible 7）片場因工作人員疏於保持防疫安全距離大聲怒罵、發飆後，英國「每日郵報」報導他和新加入的女星海莉艾特沃相處甚為融洽，海莉已經去過他在倫敦的住處，兩人開始約會，疑似假戲真做。據稱湯姆克魯斯與海莉艾特沃從合作第一天就很投緣，他們不只在半夜三更還會相見，也被傳一起手牽手看戲，大家都看在眼裡。

凱特 湯姆克魯斯 威廉

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