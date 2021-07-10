從不勉強女兒 黑寡婦自認開明媽

思嘉莉約翰森對女兒教育相當開明自由。(歐新社資料照片)

女星思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)為主演電影 「黑寡婦」(Black Widow)積極宣傳，最近接受「凱莉克拉克森秀」(The Kelly Clarkson Show)訪問，與同為母親的主持人凱莉((Kelly Clarkson)分享媽媽經，更難得展現感性的一面，聊起六歲女兒蘿絲(Rose)，「我跟女兒總是形影不離，也從來不想離開她身邊」。

蘿絲是思嘉莉和第二任法國先生羅曼杜希亞克(Roman Dauriac)生的女兒，當年兩人婚變時，外媒曾大爆羅曼不滿思嘉莉拍片工作滿檔，沒有好好照顧女兒。

如今思嘉莉為自己「大平反」說：「女兒和我就像彼此的影子，我從沒離開過她身邊，就連我在浴室洗澡，女兒都會拚命找我。她更自爆教育 女兒的方法之一：「我從不強迫蘿絲吃或不准吃任何食物，我曾拿出一根胡蘿蔔到女兒面前說：『妳想吃就吃，不想吃就不要吃』，讓小孩子自己去發現適合的食物。」

思嘉莉也會與女兒一起看闔家觀賞的電影，有次放映她在童星時期演的「小鬼當家3」(Home Alone 3)，當思嘉莉登場時，她便開心自誇「那是我」，沒想到女兒蘿絲反應淡定，「那真的是妳嗎？」

之前有媒體爆料，指思嘉莉將迎來第二胎，不過在視訊訪談過程中，她全程僅露出肩頸以上的視角，低調不願承認是否再度有喜。