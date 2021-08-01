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流浪狗變惡女愛犬 片約不斷

娛樂新聞組
鮑比在《黑白魔女庫伊拉》的拍攝現場。（取材自推特）
鮑比在《黑白魔女庫伊拉》的拍攝現場。（取材自推特）

電影《時尚惡女：庫伊拉 》（Cruella）中，一條小梗犬的精彩登場，成功抓住了大量觀眾的目光，在網上的討論熱度幾乎都快要趕上女主角艾瑪史東（Emma Stone）了。其實，在這條名叫鮑比（Bobby）的小狗背後，還有一則傳奇故事。

據英國媒體報導，鮑比原本只是一條生活在歐洲小國塞浦勒斯（Cyprus）街頭的流浪犬，前年被當地犬類保護組織發現時，不光是瘦骨嶙峋、傷痕累累，而且十分害怕人類，顯然是有過不堪回首的經歷。幾經輾轉，好萊塢著名動物訓練師朱莉托特曼（Julie Tottman）成了牠的新主人。

曾為《哈利波特》（Harry Potter）系列電影做出巨大貢獻的她——片中的獒犬、貓頭鷹…牠們全都只聽從朱莉托特曼的命令，不出幾個月的時間，便治癒了小狗鮑比的渾身傷病，還將面貌煥然一新的牠推薦給《時尚惡女：庫伊拉 》劇組。

天生會演戲

天資出色的鮑比順利通過試鏡，拿下了該片小狗巴迪的主要出鏡演員，成了艾瑪史東的摯友。「 鮑比的個性非常之好相處，」朱莉托特曼告訴英國鏡報記者，「 演戲方面更是自然天成，一學就會。」

長期以來，托特曼更偏愛為好萊塢影視劇組推薦那些曾經有過流浪經歷的受救助動物來擔任動物演員。「牠們各自都有過不少糟糕的經歷，所以特別懂得感恩惜福，表演起來會特別賣力。相比那些養尊處優的家養寵物，流浪動物往往會更忠誠、更努力。每次看到它們的成功演出，想到它們這一路走來有多不容易，我都會忍不住哭了。」

片中，鮑比確實表現亮眼，包括在桌底爬行、給庫伊拉送午餐、叼住飛來的項鍊，以及將她從火海中救出的重頭戲，全都不靠電腦效果。托特曼驕傲地說：「 那場火場的戲裡，艾瑪的替身被綁在了椅子上，我打了一個比較適合小狗去解的繩結，然後它也確實成功地咬緊繩子，解開了繩結，那可不是什麼電腦特效，那靠的是長達一個月的特訓。」

鮑比表演火中救主一幕。（取材自臉書）
鮑比表演火中救主一幕。（取材自臉書）

據朱莉托特曼透露，拍攝之餘，艾瑪史東對鮑比也是溺愛有加，甚至十分願意收養牠，成為鮑比的新主人。

最終，朱莉還是決定將鮑比留在自己身邊，與她家中已有的四條小狗為伴。在她自己的農場裡，除了這些狗狗之外，還生活著一群貓咪、小雞、狐狸、鹿、牛和貓頭鷹，其中不乏曾在好萊塢影視作品中閃亮登場過的動物明星，例如《007：惡魔四伏》（Spectre）裡的白色貓咪、《柏靈頓熊》（Paddington Bear）裡的鴿子以及《巧克力冒險工廠》（Charlie and the Chocolate Factory）裡的那隻小松鼠。

下一步，鮑比已經接到了新的片約，據說演員陣容依舊相當強大，不過限於合約規定，朱莉暫時還無法透露更多信息，就讓我們祝福這條歷經風雨飄搖的小狗能不斷在銀幕上盡顯自己的才華吧。

艾瑪史東與鮑比在片場互動。（取材自推特）
艾瑪史東與鮑比在片場互動。（取材自推特）

（取材自澎湃新聞）

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