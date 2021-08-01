我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

庫伊拉 壞壞惹人愛

娛樂新聞組
《時尚惡女：庫伊拉 》劇照。（取材自IMDb）
《時尚惡女：庫伊拉 》劇照。（取材自IMDb）

近年來，好萊塢掀起了一股為過去電影或知名IP裡的大反派立傳的風潮。今年上映並登上串流媒體平台Disney+的《時尚惡女：庫伊拉 》（Cruella）以迪士尼的經典動畫和同名真人影片《101忠狗》（101 Dalmatians）裡的大反派庫伊拉為主角，劇情圍繞著天生髮色黑白分明的艾斯黛拉（Estella）如何從滿懷理想的年輕女孩變成世人眼中的魔女。

庫伊拉這個角色誕生於由杜迪史密斯（Dodie Smith）創作、出版於1956年的兒童讀物《101忠狗》（The Hundred and One Dalmatians）。1961年，迪士尼將其改編成動畫電影，票房大賣，其後的半個世紀裡，通過各種形式的改編，成了熱門IP。對現在的觀眾來說，最熟悉的莫過於1996年上映的真人版。

真人版的《101忠狗》，講述溫柔的安妮塔（Anita）和愛好音樂的律師羅傑（Roger），因為俗稱「斑點狗」的大麥町犬結緣，成為夫婦的故事。就在兩人的大麥町犬生下一窩寶寶後，安妮塔的老闆庫伊拉找上門，希望高價收購小狗。在遭到拒絕後，庫伊拉指使兩個手下霍瑞斯和賈斯柏偷走了小狗。原來，熱愛時尚的她，四處搜羅大麥町犬的幼崽，是想用牠們的皮毛製成服裝。在狗狗們的自救以及安妮塔羅傑的奔走下，被偷走的101隻可愛小狗悉數獲救，惡人得到了應有的下場。

1961年迪士尼動畫電影《101忠狗》票房亮眼，片中大反派庫伊拉為求得皮草不計一...
1961年迪士尼動畫電影《101忠狗》票房亮眼，片中大反派庫伊拉為求得皮草不計一切的形象深植人心。（取材自IMDb）

1996年《101真狗 》由葛倫克蘿絲飾演庫伊拉，謂為經典。圖為電影海報。（取材...
1996年《101真狗 》由葛倫克蘿絲飾演庫伊拉，謂為經典。圖為電影海報。（取材自IMDb）

不為平反 反派人性更有魅力

事實上，不論是哪一個改編版本，除了萌化人心的汪星人之外，這個IP真正的主角，就是反派庫伊拉。可以說，《101忠狗》正是好萊塢反派電影的先驅。而如今以反派為主角的影片在好萊塢蔚然成風，與其說是為了翻案，不如說是因為反派自身的魅力。

相比超級英雄電影裡高偉光的正面人物，或童話故事裡惹人憐愛的公主淑女，盡情釋放人性中的惡的一面的反派，似乎更真實，與一般人的距離反而更近；另一方面，性本善也好性本惡也好，反派的身上往往隱藏著故事背後的故事，讓人忍不住想要一探究竟，繼而引發觀眾的共情。因此，《星際大戰》（Star Wars）反派達斯維達（Darth Vader）、惡毒的皇后才會擁有如此多的擁護者，《101忠狗》中的庫伊拉也是如此。

如果說，1996年的電影中，奧斯卡獎的「無冕之王」葛倫克蘿絲（Glenn Close）的完美演繹，令這一角色彷彿動畫裡的女巫走到現實世界一般可憎又可怕；那麼艾瑪史東（Emma Stone）這次扮演的年輕版的庫伊拉，無疑會讓更多人喜歡上這個酷勁十足的角色。

響應禁菸 經典長煙桿沒了

影片講述從小叛逆任性的艾斯黛拉一心夢想成為時裝設計師，然而，母親的意外離世，令她淪落為靠小偷過活的街頭混混。在艾斯黛拉的才華被設計大師男爵夫人（艾瑪湯普遜，Emma Thompson飾演）賞識後，她原本想要一步一腳印地出人頭地。但她無意中發現正是男爵夫人害死了自己的母親，於是決定向她發起復仇。

《時尚惡女：庫伊拉 》的人物塑造，並沒有完全照搬《101忠狗》。就外在形象來說，為了響應銀幕禁菸運動，過往她標誌性的長煙桿消失不見了。而內在方面，庫伊拉不再是一心想要扒下狗狗皮毛的動物愛好者公敵。相反，她本人也有一隻心愛的小狗，與她始終相依為命。庫伊拉與安妮塔的關係，沒有遵照真人版設定為老闆和下屬，而是承襲自動畫版的同窗舊識。霍瑞斯、賈斯柏、羅傑這些主要角色，也都有所保留。

艾瑪湯普遜在《時尚惡女：庫伊拉 》飾演一位令人恐懼又地位高崇的時尚名人。（取材自...
艾瑪湯普遜在《時尚惡女：庫伊拉 》飾演一位令人恐懼又地位高崇的時尚名人。（取材自IMDb）

狗狗本性 讓大麥町大解放

　

影片最令人意外的改編，還是對大麥町犬形象的撥亂反正。過往的動畫版和真人版中，斑點狗被賦予懂事、溫順、可愛的形象，但大麥町犬其實是非常兇猛、喜愛撕咬的犬種，因此在包括中國在內的許多國家都禁止個人飼養。當年真人版《101忠狗》暴紅後，曾在美國掀起家庭購買養育大麥町犬的熱潮，但因這種狗並不適合作為陪伴犬，繼而又引發了諸多棄養事件。而在《時尚惡女：庫伊拉 》中，大麥町犬的本性，終於真正袒露在銀幕上。

曾三度獲得奧斯卡提名，並且憑藉《樂來越愛你》（La La Land）拿下最佳女主角獎的艾瑪史東的演技，自然是無需擔心。而且她本人略帶沙啞的嗓音，演起「壞女人」來，其實相當帶感。

新版庫伊拉不再是一心想要扒下狗狗皮毛的皮草狂粉。（取材自IMDb）
新版庫伊拉不再是一心想要扒下狗狗皮毛的皮草狂粉。（取材自IMDb）

演技派女星艾瑪史東略帶沙啞的嗓音，演起「壞女人」來非常有韻味。（取材自IMDb）
演技派女星艾瑪史東略帶沙啞的嗓音，演起「壞女人」來非常有韻味。（取材自IMDb）

影片將背景定在龐克（punk）發揚光大的1970年代的倫敦，從服裝到配樂，都盡顯時代風潮，The Doors的〈Five to One〉、Queen的〈Stone Cold Crazy〉、Blondie的〈One Way or Another〉輪番登場，足以讓搖滾迷激賞不已。而片中出鏡的那些服裝，可以說是為以時尚界為主題的影片樹立了標杆；如果明年的奧斯卡上，它沒有拿下最佳服裝設計獎的話，那就是不折不扣的大冷門。

在並不那麼出人意料的情節下，《時尚惡女：庫伊拉》的主題貫徹的也是顛覆與破壞殆盡的龐克精神。當然，主人公的復仇之路走得暢快淋漓的同時，影片也沒有偏離迪士尼電影固守的三觀。而且影片中沒有穿插俗套的戀愛情節，取而代之的是一起搞事業的朋友之誼。

如果你喜歡華美精緻的衣服、搖滾樂、無名之輩絕地反擊的爽文路線，《時尚惡女：庫伊拉 》無疑是一部可以讓你看得心潮澎湃的影片。

（取材自澎湃新聞）

電影 奧斯卡獎 迪士尼

上一則

路卡的夏天 跨物種大冒險

下一則

流浪狗變惡女愛犬 片約不斷

延伸閱讀

李連杰新作大手筆 請來半個娛樂圈人

李連杰新作大手筆 請來半個娛樂圈人
漫威電影導演羅素 625萬賣巴市地標豪宅

漫威電影導演羅素 625萬賣巴市地標豪宅
紫外線如何殺死COVID病毒 東京大學台灣博士生解密

紫外線如何殺死COVID病毒 東京大學台灣博士生解密
疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平

疫期首見！獨立日周末電影票房料破億 但難達昔日水平

熱門新聞

疑似吳亦凡選妃畫面流出。（取材自微博）

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

2021-07-25 04:24
吳亦凡曾在節目錄影途中牽走未成年女演員。取材自微博

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

2021-07-24 07:23
吳亦凡曾在節目錄影時牽走未成年女演員趙今麥。（取材自微博）

吳亦凡伸爪未成年女演員 Baby仗義解圍

2021-07-25 02:30
吳亦凡的身價粗估達2.5億人民幣。（取材自微博）

前員工爆吳亦凡上廁所要「包場」 網諷：牙籤怕人看？

2021-07-25 01:52
黃子韜過去談論吳亦凡的影片被翻出。圖／摘自微博

非靜止畫面...黃子韜被問吳亦凡為人 沈默16秒說這句話

2021-07-25 14:49
吳亦凡遭爆涉局誘騙未成年女性，形象跌落谷底，事業也重創。(取材自微博)

鐵粉親睹吳亦凡「選妃」過程：至今忘不掉

2021-07-23 21:13

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了