《時尚惡女:庫伊拉 》劇照。(取材自IMDb)

近年來,好萊塢掀起了一股為過去電影 或知名IP裡的大反派立傳的風潮。今年上映並登上串流媒體平台Disney+的《時尚惡女:庫伊拉 》(Cruella)以迪士尼 的經典動畫和同名真人影片《101忠狗》(101 Dalmatians)裡的大反派庫伊拉為主角,劇情圍繞著天生髮色黑白分明的艾斯黛拉(Estella)如何從滿懷理想的年輕女孩變成世人眼中的魔女。

庫伊拉這個角色誕生於由杜迪史密斯(Dodie Smith)創作、出版於1956年的兒童讀物《101忠狗》(The Hundred and One Dalmatians)。1961年,迪士尼將其改編成動畫電影,票房大賣,其後的半個世紀裡,通過各種形式的改編,成了熱門IP。對現在的觀眾來說,最熟悉的莫過於1996年上映的真人版。

真人版的《101忠狗》,講述溫柔的安妮塔(Anita)和愛好音樂的律師羅傑(Roger),因為俗稱「斑點狗」的大麥町犬結緣,成為夫婦的故事。就在兩人的大麥町犬生下一窩寶寶後,安妮塔的老闆庫伊拉找上門,希望高價收購小狗。在遭到拒絕後,庫伊拉指使兩個手下霍瑞斯和賈斯柏偷走了小狗。原來,熱愛時尚的她,四處搜羅大麥町犬的幼崽,是想用牠們的皮毛製成服裝。在狗狗們的自救以及安妮塔羅傑的奔走下,被偷走的101隻可愛小狗悉數獲救,惡人得到了應有的下場。

1961年迪士尼動畫電影《101忠狗》票房亮眼,片中大反派庫伊拉為求得皮草不計一切的形象深植人心。(取材自IMDb)

1996年《101真狗 》由葛倫克蘿絲飾演庫伊拉,謂為經典。圖為電影海報。(取材自IMDb)

不為平反 反派人性更有魅力

事實上,不論是哪一個改編版本,除了萌化人心的汪星人之外,這個IP真正的主角,就是反派庫伊拉。可以說,《101忠狗》正是好萊塢反派電影的先驅。而如今以反派為主角的影片在好萊塢蔚然成風,與其說是為了翻案,不如說是因為反派自身的魅力。

相比超級英雄電影裡高偉光的正面人物,或童話故事裡惹人憐愛的公主淑女,盡情釋放人性中的惡的一面的反派,似乎更真實,與一般人的距離反而更近;另一方面,性本善也好性本惡也好,反派的身上往往隱藏著故事背後的故事,讓人忍不住想要一探究竟,繼而引發觀眾的共情。因此,《星際大戰》(Star Wars)反派達斯維達(Darth Vader)、惡毒的皇后才會擁有如此多的擁護者,《101忠狗》中的庫伊拉也是如此。

如果說,1996年的電影中,奧斯卡獎 的「無冕之王」葛倫克蘿絲(Glenn Close)的完美演繹,令這一角色彷彿動畫裡的女巫走到現實世界一般可憎又可怕;那麼艾瑪史東(Emma Stone)這次扮演的年輕版的庫伊拉,無疑會讓更多人喜歡上這個酷勁十足的角色。

響應禁菸 經典長煙桿沒了

影片講述從小叛逆任性的艾斯黛拉一心夢想成為時裝設計師,然而,母親的意外離世,令她淪落為靠小偷過活的街頭混混。在艾斯黛拉的才華被設計大師男爵夫人(艾瑪湯普遜,Emma Thompson飾演)賞識後,她原本想要一步一腳印地出人頭地。但她無意中發現正是男爵夫人害死了自己的母親,於是決定向她發起復仇。

《時尚惡女:庫伊拉 》的人物塑造,並沒有完全照搬《101忠狗》。就外在形象來說,為了響應銀幕禁菸運動,過往她標誌性的長煙桿消失不見了。而內在方面,庫伊拉不再是一心想要扒下狗狗皮毛的動物愛好者公敵。相反,她本人也有一隻心愛的小狗,與她始終相依為命。庫伊拉與安妮塔的關係,沒有遵照真人版設定為老闆和下屬,而是承襲自動畫版的同窗舊識。霍瑞斯、賈斯柏、羅傑這些主要角色,也都有所保留。

艾瑪湯普遜在《時尚惡女:庫伊拉 》飾演一位令人恐懼又地位高崇的時尚名人。(取材自IMDb)

狗狗本性 讓大麥町大解放

影片最令人意外的改編,還是對大麥町犬形象的撥亂反正。過往的動畫版和真人版中,斑點狗被賦予懂事、溫順、可愛的形象,但大麥町犬其實是非常兇猛、喜愛撕咬的犬種,因此在包括中國在內的許多國家都禁止個人飼養。當年真人版《101忠狗》暴紅後,曾在美國掀起家庭購買養育大麥町犬的熱潮,但因這種狗並不適合作為陪伴犬,繼而又引發了諸多棄養事件。而在《時尚惡女:庫伊拉 》中,大麥町犬的本性,終於真正袒露在銀幕上。

曾三度獲得奧斯卡提名,並且憑藉《樂來越愛你》(La La Land)拿下最佳女主角獎的艾瑪史東的演技,自然是無需擔心。而且她本人略帶沙啞的嗓音,演起「壞女人」來,其實相當帶感。

新版庫伊拉不再是一心想要扒下狗狗皮毛的皮草狂粉。(取材自IMDb)

演技派女星艾瑪史東略帶沙啞的嗓音,演起「壞女人」來非常有韻味。(取材自IMDb)

影片將背景定在龐克(punk)發揚光大的1970年代的倫敦,從服裝到配樂,都盡顯時代風潮,The Doors的〈Five to One〉、Queen的〈Stone Cold Crazy〉、Blondie的〈One Way or Another〉輪番登場,足以讓搖滾迷激賞不已。而片中出鏡的那些服裝,可以說是為以時尚界為主題的影片樹立了標杆;如果明年的奧斯卡上,它沒有拿下最佳服裝設計獎的話,那就是不折不扣的大冷門。

在並不那麼出人意料的情節下,《時尚惡女:庫伊拉》的主題貫徹的也是顛覆與破壞殆盡的龐克精神。當然,主人公的復仇之路走得暢快淋漓的同時,影片也沒有偏離迪士尼電影固守的三觀。而且影片中沒有穿插俗套的戀愛情節,取而代之的是一起搞事業的朋友之誼。

如果你喜歡華美精緻的衣服、搖滾樂、無名之輩絕地反擊的爽文路線,《時尚惡女:庫伊拉 》無疑是一部可以讓你看得心潮澎湃的影片。

(取材自澎湃新聞)