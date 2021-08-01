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路卡的夏天 跨物種大冒險

文／陳韻涵
《路卡的夏天》宣傳海報。（取材自IMDb）
《路卡的夏天》宣傳海報。（取材自IMDb）

皮克斯（Pixar）動畫工作室最新力作《路卡的夏天》（Luca，又譯《夏日友晴天》）今夏在串流平台「迪士尼+」（Disney+）上線。這部3D電腦動畫奇幻喜劇片，講述發生在義大利羅梭港（Portorosso）一段超越生物物種及海陸隔閡的友情，以及青少年勇敢跨出舒適圈冒險闖蕩的故事。

偽裝成小男孩的海怪路卡（Luca）及亞伯托（Alberto）與人類少女茱莉亞在地中海沿岸小鎮，共度難忘夏日時光，但他們卻隱瞞了海怪的身分，只要接觸到水就會原形畢露的天大秘密。然而，茱莉亞家的寵物貓，似乎隱約察覺到路卡與亞伯托的真實身分，總是虎視眈眈地盯著路卡和亞伯托，有時還會踱步逼近他們。

海洋題材 歷久彌新

導演埃里康卡薩羅薩（Enrico Casarosa）執導的《路卡的夏天》延續皮克斯對海洋題材的熱愛，結合海洋與陸地，揭開一場青少年的勇敢冒險旅程。

皮克斯十多年前就曾向海洋取材，陸續推出多部經典動畫電影，諸如2003年《海底總動員》（Finding Nemo），時隔多年後又在2016年推出《海底總動員2：多莉去哪兒？》（Finding Dory）。

除了真正的海底世界，皮克斯也發揮天馬行空的想像力，於2015推出構築恐龍還沒絕跡且與人類共存的喜劇《恐龍當家》（The Good Dinosaur）；2016年則改以鳥類為主角，推出僅六分鐘的短片動畫《小鷸初登場》（Piper）。

有趣的是，《小鷸初登場》與《海底總動員2：多莉去哪兒？》同時推出，前者講述雛鷸學習克服對水的恐懼，短片靈感源自動畫師巴利拉諾（Alan Barillaro）在距離皮克斯工作室不到一哩的加州艾姆瑞維爾（Emeryville）海灘上，觀察一群海鳥的成果。

左起為1995年《玩具總動員》、2003年《海底總動員》與2016年《小鷸初登場...
左起為1995年《玩具總動員》、2003年《海底總動員》與2016年《小鷸初登場》海報。（取材自IMDb）

海陸界線 跨越舒適圈

全片長約1小時35分鐘的《路卡的夏天》，再次帶領觀眾回到風光明媚的海濱小鎮，敘述住在義大利里維拉（Riviera）海底的13歲海怪「路卡帕古洛」（Luca Paguro）跨出舒適圈的故事。皮克斯團隊邀請與路卡年紀相仿的14歲加拿大影星雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）配音。

路卡和許多青少年一樣，對各項事物充滿好奇卻又畏懼不前。對他而言，陸地上的世界是很神奇且未知的領域，他只聽過由珊迪馬汀（Sandy Martin）配音的海怪祖母講過陸地上的傳聞軼事，但當他想探詢更多陸地世界的內容時，便會被對他百般呵護的海怪母親制止。

然而，好奇心不僅會殺死貓，也會引誘海怪浮出水面、踏上陸地。路卡在另一隻海怪亞伯托（Alberto）的鼓勵與慫恿之下，終於游向海灘並登陸。

由17歲美國男演員傑克狄倫葛雷瑟（Jack Dylan Grazer）配音的亞伯托示範變身魔術給路卡看，而當路卡終於鼓起勇氣，魔法也很快就實現，海怪的鰭瞬間變成人類的雙腳，牠的尾巴也消失不見，兩隻海怪都搖身一變，成為看似與常人無異的青少年。

路卡的真實身分是海怪。（取材自IMDb）
路卡的真實身分是海怪。（取材自IMDb）

《路卡的夏天》裡的漁村籠罩著懼怕海怪的肅殺氣氛。（取材自IMDb）
《路卡的夏天》裡的漁村籠罩著懼怕海怪的肅殺氣氛。（取材自IMDb）

然而，路卡一開始還不適應用雙腳走路，站立沒多久，隨即下巴著地跌倒。很快的，路卡學會自然地用雙腳行走，並透過自己的雙眼環顧這個陌生又新奇的世界。

跳脫舒適圈的路卡基於愧疚感，嘴上說著要趕快回家，身體卻很誠實；他偷溜到在陸地上的頻率愈來愈高，每次停留的時間也越來越長。對路卡乃至整部電影而言，遇見亞伯托之後的青少年時光，宛如一場歷險記。

既然是冒險，就不可能一路順遂。就在路卡與亞伯托在羅梭港探險時，很快就碰上始料未及的危險處境。

羅梭港四處以獵殺的海怪圖畫當作裝飾品，整個漁村籠罩著懼怕海怪的肅殺氣氛，這也應證了路卡家人對「陸地怪獸」的思維。

導演兒時玩伴變主角

《路卡的夏天》導演埃里康卡薩羅薩早前接受訪談時表示，這段故事的靈感來源正是他自身的成長故事，亞伯托「真有其人」，就是他的兒時玩伴。

埃里康卡薩羅薩侃侃道來，他自述小時候生性害羞，家人也非常保護他，直到他遇見了生性開朗且外向的亞伯托。埃里康卡薩羅薩表示，亞伯托體內住著「自由的靈魂」，他的家人經常不在他的身邊，所以他總是能在外闖蕩。

他表示，劇中主角除了真摯的童年友誼，以及跳脫舒適的冒險旅程之外，還有更深層的「體諒與接納」課程。

埃里康卡薩羅薩基於自己的成長經驗為發想，認為許多孩子在成長過程中，難免或多或少都會感覺自己像是「局外人」（outsider），他遂決定以海生「怪物」的角色來傳達寓意，強調這種「怪」並非「格格不入」，而是「超群絕倫且不同凡響」。

《路卡的夏天》充滿濱海小鎮的美麗風光與清涼海景。（取材自IMDb）
《路卡的夏天》充滿濱海小鎮的美麗風光與清涼海景。（取材自IMDb）

導演 義大利 電影

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