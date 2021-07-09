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96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

坎城有望奪后 54歲蘇菲瑪索凸點走紅毯引熱議

記者陳建嘉／綜合報導
蘇菲瑪索疑未穿內衣，引發熱議。(美聯社)
蘇菲瑪索疑未穿內衣，引發熱議。(美聯社)

第74屆坎城影展是歐洲電影界的盛事，但去年受新冠肺炎疫情影響，相隔一年多好不容易近日正式揭幕，法國女神蘇菲瑪索（Sophie Marceau）日前出席競賽片「一切都好」（Tout s'est bien passé，暫譯）的首映活動，只見她雖已54歲，穿著白色禮服時依舊優雅迷人，而她片中的精湛演出，有望為她奪后。

蘇菲瑪索與法國名導杭斯瓦歐容（Francois Ozon）合作，「一切都好」改編自艾曼紐伯恩罕的同名小說，敘述一名85歲老父親安德烈中風，女兒艾曼紐趕來醫院照顧，但父親卻要女兒結束他的生命，引發一連串意外故事，也揭露法國社會的親屬扶養問題。

歐容此次是4度闖入坎城影展競賽項目，過去從未獲獎，但這次新片評價不俗，這回與蘇菲瑪索等片中演員，一同出席活動時，有眼尖觀眾發現，一向奔放的蘇菲瑪索，疑似未穿內衣「凸點」見客，也引起法國網友的激烈討論。

「一切都好」作為名導與巨星的合作，又是主競賽電影之一，首映當天就充滿話題，連曾獲坎城影后的兩大女神伊莎貝雨（Isabelle Huppert）、黛安克魯格（Diane Kruger）都前來欣賞，就為了一睹蘇菲瑪索的演技風采。

蘇菲瑪索(左二)與導演歐容(右二)出席坎城影展首映，為新片造勢。(美聯社)
蘇菲瑪索(左二)與導演歐容(右二)出席坎城影展首映，為新片造勢。(美聯社)

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