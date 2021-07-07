坎城影展／茱蒂佛斯特牽愛妻走紅毯 獲頒終身成就獎

茱蒂佛斯特得到終身成就獎。（歐新社）

第74屆坎城影展 盛大開幕，眾星雲集像是宣告去年因疫情停辦的影展重磅回歸，評審團主席史派克李（Spike Lee）率韓星宋康昊、美國女星瑪姬吉倫荷（Maggie Gyllenhaal）等8位評審團成員亮相開幕式，前年以「寄生上流」（PARASITE.）奪金棕櫚大獎的南韓導演 奉俊昊也驚喜現身，獲頒終身成就獎的美國58歲奧斯卡影后茱蒂佛斯特（Jodie Foster）更首度帶著妻子亞莉珊卓海德森（Alexandra Hedison）走紅毯，場面盛大。

去年的坎城影展因為疫情攪局取消往年競賽片改成推薦片單，並將市場展改成線上舉行，今年則是在紅毯就有種頭戲，今年的開幕片「安妮特」法國名導李歐卡霍和男女主角亞當崔佛（Adam Driver）、瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）一同踏上紅毯；還包括金球影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）、奧斯卡影后海倫米蘭（Helen Mirren）、西班牙鬼才導演阿莫多瓦（Pedro Almodóvar Caballero）等人都是大亮點。

茱蒂佛斯特(左)和妻子亞莉珊卓海德森一起走紅毯。（取材自坎城影展官方臉書粉絲頁）

而開幕式由阿莫多瓦頒發今年「榮譽金棕櫚」終身成就獎給影后茱蒂佛斯特，全場嘉賓也起立鼓掌為她喝采。她上台前先親吻坐在一旁的妻子，上台後更以流利法文致詞：「電影 永遠會保護自己繼續走下去，而在電影界多年的我即使已經『畢業』了，但我仍保有對電影戰戰兢兢的謹慎，與發掘驚喜的熱情。」最後和阿莫多瓦、奉俊昊、史派克李一同宣布影展正式開始。

曾以「寄生上流」拿下坎城影展金棕櫚獎的導演奉俊昊，也已回歸坎城影展，驚喜出席開幕式，國際影展常勝軍導演洪尚秀與演員女友金敏喜的新片「在你面前」有入圍本屆坎城，但兩人今年皆不會出席本屆影展。第74屆坎城影展已於即日起至17日舉行。

阿莫多瓦(左)頒發「榮譽金棕櫚」終身成就獎給茱蒂佛斯特(右)。（取材自坎城影展官方臉書粉絲頁）

「安妮特」法國名導李歐卡霍(中)率領男主角亞當崔佛(右三)、女主角瑪莉詠柯蒂亞(左三)等主要演員一起走紅毯。（取材自坎城影展官方臉書粉絲頁）