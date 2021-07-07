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去年閃婚 思嘉莉約翰森即將喜迎新生兒

記者黃保慧／綜合報導
思嘉莉約翰森（左）與柯林佑斯特即將迎來孩子。 （路透資料照片）
思嘉莉約翰森（左）與柯林佑斯特即將迎來孩子。 （路透資料照片）

思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）因在漫威系列電影演出「黑寡婦」（Black Widow）紅遍全球，事業如日中天，感情上去年10月和「周六夜現場」（Saturday Night Live）主持人柯林佑斯特（Colin Jost）閃婚，近日傳出思嘉莉約翰森已經懷孕，他們即將喜迎新生兒。

據「紐約郵報」報導，思嘉莉約翰森臨盆在即，但她刻意保持低調，不過仍努力宣傳即將上映的電影「黑寡婦」，只是她幾乎以視訊連線的方式進行，且僅拍到腹部以上，因此都沒有媒體發現她已經懷孕。

思嘉莉約翰森過去有過兩段婚姻，2008年和「死侍」（Deadpool）萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）結婚，但兩人當時太專注於演藝事業，三年就結束婚姻；2014年她再嫁法國記者荷曼杜里亞（Romain Dauriac），兩人育有六歲女兒，而這段婚姻更快結束，只維持兩年多。

思嘉莉約翰森2017年上「周六夜現場」節目時，便與現在的老公柯林佑斯特來電，2019年宣布訂婚，如今傳出他們即將喜「迎愛的結晶」。

從2010年「鋼鐵人2」（Iron Man 2）開始至今，思嘉莉約翰森演的「黑寡婦」出現在九部漫威電影中，樹立無法取代的形象與地位。漫威大老闆凱文費吉（Kevin Feige）日前接受「今夜娛樂」訪問表示：「漫威和思嘉莉未來一定會繼續合作」，但沒說合作什麼片。

漫威 電影 紐約

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