好萊塢最忙綠葉 尼德比帝謝幕

尼德比帝有「好萊塢最忙演員」稱號，參演電影超過150部。（取材自IMDb）

有著「好萊塢最忙演員」稱號的金牌綠葉演員尼德比帝（Ned Beatty）上月在洛杉磯家中去世，享年83歲。據其家人透露，比帝是在睡夢中離世，走得很安詳。

尼德比帝的電影 事業橫跨半個多世紀，參演影視作品高達150多部。雖然他演的全都是配角，卻憑其紮實的演技給一代又一代觀眾留下深刻印象，印證了「沒有小角色，只有小演員」的說法。

看到他那張圓臉，老一代影迷或許會想起舊版《超人》（Superman II ，1980）大反派金哈克曼（Gene Hackman）的那位貼身跟班；而對年輕一些的觀眾來說，他則是《玩具總動員3》（Toy Story）裡那隻反派「熊抱哥」（Lots-O’-Huggin’ Bear）聲音的主人。

尼德比帝1937年7月6日出生於肯塔基州路易斯維爾市（Louisville），從小就能歌善舞，喜歡上台演出。大學輟學之後，他正式當上舞台劇演員，一做就是幾十年。

尼德比帝（左）在1980年《超人2》裡飾演大反派金哈克曼（右）的跟班。（取材自IMDb）

生涯首片就演強暴戲

直到1972年，35歲的他才首次接觸電影，與強沃特（Jon Voight）、畢雷諾斯（Burt Reynolds）等人合演驚悚片《生死狂瀾》（Deliverance）。

該片由約翰保曼（John Boorman）執導，講述四名城市男子結伴郊野蠻荒之地探險，經歷了一次驚心之旅的故事。影片勝在各種懸疑氣氛的營造，四位男演員的表現也都有可圈可點，尤其是飾演大胖子鮑比的電影新人尼德比帝，他在反派持槍威脅下慘遭強暴的那一場戲，在向來頌揚男性陽剛氣質的好萊塢，彷彿投下了一枚震撼彈，有著非同尋常的文化層面的影史意義。

之後幾年，比帝相繼在已故名導勞勃阿特曼（Robert Altman）的《納什維爾》（Nashville）裡演過律師；在政治片《大陰謀》（All the President’s Men）裡演過偵探；在喜劇片《銀線號大血案》（Silver Streak）裡演過聯邦調查局探員。每個角色的戲分都不算多，但總能讓觀眾記住他的那張臉。

尼德比帝（前）參演首部電影《生死狂瀾》即有精采表現。（取材自IMDb）

曾被提名 奧斯卡

在1976年西德尼呂美特（Sidney Lumet）執導的《螢光幕後》（Network）裡，比帝飾演一名利欲熏心的電視台高管，憑藉一段長達三分鐘的瘋狂獨白，拿到了他整個演員生涯中唯一的奧斯卡提名。

1977年，《螢光幕後》共有五名演員獲得表演獎提名，結果最佳男主角（同片的彼得芬奇Peter Finch和威廉霍爾登William Holden一起入圍，最後前者勝出）、女主角和女配角獎，都由該片斬獲，唯獨比帝在最佳男配角獎輸給了《大陰謀》裡的傑森羅巴茲（Jason Robards）。

不過，他在《螢光幕後》裡的這段獨白，卻足以被視作美國 電影史上最偉大的獨白之一。短短三分鐘內，他將編劇撰寫的這段台詞發揮得淋漓盡致，針對資本主義和娛樂至死的諷刺批判，至今聽來也毫不過時。

「你這是老腦筋，還在想什麼國家和人民。」他飾演的電視台高層對良心發現的電視台主持人比爾說道：「根本就不存在什麼國家、也不存在什麼人民。不存在俄國人、不存在阿拉伯人、不存在第三世界、不存在西方世界。有的只是一個整體性的系統，各種系統所組成的一整個系統。在美元支配下的一個巨大的、互相交織、彼此互動的多國系統。包括石油的美元，電子的美元，各種美元，馬克、盧布、英鎊。決定這個星球上所有生命體的命運的，就是這個貨幣的國際系統。這才是今日世界的自然法則。」

尼德比帝在《螢光幕後》一段三分鐘的獨白堪稱經典。圖為該片劇照。（取材自IMDb）

「而你卻想要跟這自然法則作對，你跑到電視前鬼扯什麼美國和民主。根本不存在什麼美國。不存在民主。只有IBM和ITT和AT&T，只有杜邦、陶氏和埃克森美孚。

那才是今日世界的國家。比爾先生，現在已經不存在什麼國家和意識形態了。現在的世界由企業所組成，由不可改變的商業法則來決定命運。這世界就是一門生意，從人類誕生之初就是，而我們的後代將會看到一個完美的世界，沒有飢荒和戰爭，沒有壓迫和暴行，只存在一整個巨大全能的控股公司，全人類都為它工作，為了所有人的共同利益，每個人都佔有自己的一份股權，人間再也不存在什麼短缺、什麼焦慮、什麼無聊。而我，選擇了你，比爾先生，來向大眾傳播這則福音。」

「為什麼要選我？」由彼得芬奇飾演的比爾問道。

「因為是你在上電視啊，笨蛋。每星期，每一天，每一個晚上，全世界6000萬人都看著你呢。」

《螢光幕後》主演彼得芬奇（左）與配角尼德比帝（右）雙雙入圍奧斯卡獎。（取材自IMDb）

「當主角就不能自在發揮」

比帝生前接受採訪時，多次談及自己十分樂於一直飾演配角，甘當綠葉。「明星面對觀眾時，從不敢扔什麼弧線球，而我生平最大的愛好，就是扔弧線球啦！當上主角的話，你的演員身分反而會被削弱，因為你會變得很容易被識別，就像是一件固定的商品，而且言行舉止都要注意，這樣才能積累人氣。但對我來說，我最喜歡讓觀眾感到出其不意，措手不及。」

1991年的愛爾蘭影片《聽我唱歌》（Hear My Song），是比帝極少有的男主角作品，該片根據真人真事改編，他飾演的愛爾蘭男高音約瑟夫洛克（Josef Locke），因被英國稅務局追緝而被迫在自己事業巔峰之時隱姓埋名，遠走他鄉。影片拍得頗具水準，還獲得了英國學院獎多項提名，可惜發行情況不是很理想，無法讓更多觀眾看到綠葉演員尼德比帝擔當起主角來，其實同樣出色。

（取材自澎湃新聞）