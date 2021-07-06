李察唐納辭世 執導「致命武器5」無望

李察唐納執導過無數賣座經典電影。（路透資料照片）

曾執導過「致命武器」（Lethal Weapon）系列、「超人」（Superman）等無數賣座電影 的名導李察唐納（Richard Donner），6日傳出離世死訊，享耆壽91歲，他的經紀公司以及妻子都證實此事，但未說明確切死因，梅爾吉勃遜（Mel Gibson）今年初才傳出力邀他執導「致命武器5」，可惜已成絕響。

名導好友史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）聞及他的死訊，難過表示：「我不敢相信他離去了，他的電影總是擲地有聲，影響不同世代，他的個性卻有如小孩般純真，他的電影會永遠留在我們身邊。」多年搭檔梅爾吉勃遜也說：「他心胸寬大，總是慷慨接納所有認識他的人，如果我們將他的一切善行堆積起來，可以延伸到宇宙中某個未知的地方，我會非常想念他。」丹尼葛洛佛（Danny Glover）則說：「我的心碎了。」

李察唐納是好萊塢的知名賣座導演 ，1978年執導影史第一部超級英雄電影「超人」，締造驚人賣座佳績，也讓男主角克里斯多夫李維（Christopher Reeve）一戰成名，他甚至入圍隔年奧斯卡獎 最佳導演，可惜之後未在執導任何續集，他與梅爾吉勃遜、丹尼葛洛佛攜手拍攝「致命武器」系列，帶起雙警探搭檔辦案的潮流，被認為是「終極警探」（Die Hard）、「第一滴血」（First Blood）齊名的動作經典，第4集更邀來功夫皇帝李連杰擔綱反派，在當年引起熱門話題。

除此之外，李察唐納也曾跨足拍恐怖片「天魔」（The Omen）、冒險電影「七寶奇謀」（The Goonies），而他在2006年拍完警匪動作片「狙擊封鎖線」（16 Blocks）就再也沒其他作品，一度傳聞指出他會回歸執導「致命武器5」，但最終沒拍成。