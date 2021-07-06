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「美國好聲音」傳喜訊 明星導師相戀6年結婚

記者黃保慧／綜合報導
關史蒂芬妮(左)和布雷克雪爾頓已悄悄辦完浪漫婚禮。（路透資料照片）
關史蒂芬妮(左)和布雷克雪爾頓已悄悄辦完浪漫婚禮。（路透資料照片）

51歲「不要懷疑」（No Doubt）樂團主唱關史蒂芬妮（Gwen Stefani）與45歲鄉村歌手布雷克雪爾頓（Blake Shelton）交往6年，去年宣布訂婚，但婚期受到新冠肺炎影響沒有及時舉辦，而據美國媒體綜合報導，他們日前在布雷克位於奧克拉荷馬州的農場舉辦浪漫婚禮。

據「紐約郵報」報導，他們的婚禮特地在農場興建一座小教堂，戶外四周也搭起白色帳棚、裝飾，而關史蒂芬妮的父母盛裝出席，出席嘉賓只有少數至親好友。據查，他們已在日前申請結婚證。

兩人去年在社群網站發布深情親吻的照片，宣告訂婚。布雷克在照片下方寫道：「嘿，關史蒂芬妮，感謝妳拯救我的2020年，以及我之後的人生，我愛妳，我聽到一聲『我願意』了。」關史蒂芬妮則在社群網站寫道：「好的，拜托。」彼此的甜蜜溢於言表，如今也幸福舉辦完婚禮。

關史蒂芬妮過去曾和演歌雙棲男星蓋文羅斯戴（Gavin Rossdale）結婚並生了三個孩子，布雷克雪爾頓則有過兩段失敗的婚姻，他因為長期擔任「美國好聲音」的明星導師，在北美享有高知名度，關史蒂芬妮則從第7季加入明星導師的行列，兩人一合作就擦出愛火。

社群網站 美國 奧克拉荷馬州

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