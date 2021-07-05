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賽琳娜秀火辣泳裝照 「腰間肉炸開」仍吸700萬讚

記者曾智緯／即時報導
流行樂小天后賽琳娜戈梅茲在個人instagra帳號，貼出火辣泳裝照，「腰間肉」也清晰可見。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram
流行樂小天后賽琳娜戈梅茲在個人instagra帳號，貼出火辣泳裝照，「腰間肉」也清晰可見。圖／摘自Selena Gomez、LA'MARIETTE instagram

「愛你的身體」不再是口號，流行樂小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）身體力行，要網友懂得欣賞不同身材曲線的女性。近期，賽琳娜戈梅茲在個人instagra帳號，貼出大方秀豪乳的火辣泳裝照，同時「腰間肉」也清晰可見，引起粉絲和網友們的熱烈討論。

小天后賽琳娜戈梅茲的instagram帳號，擁有2.4億人追蹤，因此在社群世界，擁有極高影響力，無論做什麼都會被放大檢視。近期，賽琳娜戈梅茲就貼出了一張身穿印花泳裝的辣照，除了胸前很有看頭之外，大腿、腰部的曲線，也明顯比較豐腴。然而，她卻沒有選擇使用修圖軟體，把身材比例修飾的更精緻，反而自然不做作的呈現。大大的顛覆了網友認為，只有水蛇腰、豐臀的女模，才能讓泳裝照更加分的刻板印象。加上賽琳娜戈梅茲的自帶氣場的擺拍姿勢，傳遞了「我的的身材、我驕傲」的態度，讓許多女性粉絲都大為激賞，紛紛回應「比超模更辣」、「因為你我更有自信穿泳裝了」，所以吸引了超過700萬人按讚。

原來，這不僅是賽琳娜戈梅茲呼籲女生要愛自己身體的最佳示範，還是她與品牌LA'MARIETTE合作的聯名系列產品。賽琳娜戈梅茲親自參與設計，包括了剪裁與版型，都是經過她與團隊共同研發，並表示「會喜歡這個品牌在於它頌揚熱愛自己身體的女性，並無條件地給予應有的優雅」。這系列泳裝除了以賽琳娜戈梅茲最愛的紫色系為主色調之外，並親自演繹了不同穿搭方式，一如她所說的，既可火辣秀身材，還能帶出高雅感。

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