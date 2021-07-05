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環球電影包辦本周票房前3名 創2005年後新紀錄

編譯徐薏茹／綜合4日電
由環球影業發行的「玩命關頭９」上周全美票房第一名。(美聯社)
由環球影業發行的「玩命關頭９」上周全美票房第一名。(美聯社)

電影業正逐漸從疫情嚴冬中復甦，根據4日統計，由環球影業發行的「玩命關頭9」(Fast & Furious 9)、「寶貝老闆：家大業大」(The Boss Baby: Family Business)、「無限殺戮日」(The Forever Purge)等片攻占上周美國票房前三名，可謂目前最大的贏家，而這也是自2005年後，首度有電影公司同時包下票房前三。

「玩命關頭9」上映第二周持續坐穩北美票房冠軍寶座，本周末票房再進帳約2400萬元，預計周一國內票房將累計達1億2580萬元，全球票房可望突破5億元大關；位居榜眼的「寶貝老闆」周末票房為1730萬元，該片由好萊塢演員亞歷鮑德溫(Alex Baldwin)獻聲演出；排行第三的「無限殺戮日」周日預計將達1280萬元。

由環球影業發行的「寶貝老闆：家大業大」上周全美票房第二名。(美聯社)
由環球影業發行的「寶貝老闆：家大業大」上周全美票房第二名。(美聯社)

雖然電影公司一般不會在同一周末上檔兩部強片，但環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)表示他們只是看到機會，過去國慶假期往往票房表現亮眼，而儘管本周票房前三名皆由環球發行，不過三部電影風格迥異，目標群眾區隔分明，奧爾說：「我們為每一位觀眾都準備了電影。」

派拉蒙影業發行的「噤界II」(A Quiet Place Part II)已上映六周，本周排行第四，國慶周末票房預計進帳420萬元，周一票房預計累計達1億4580萬元；「殺手保鑣2」(The Hitman's Wife's Bodyguard)排行第五，本周末進帳300萬元。

由環球影業發行的「無限殺戮日」上周全美票房第三名。(美聯社)
由環球影業發行的「無限殺戮日」上周全美票房第三名。(美聯社)

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「我們仍然處在不尋常的市場形勢中，但這個周末收穫豐富，北美81%的戲院已經開放，影迷有很多選擇，這感覺像是第一個真正成熟的夏季周末。」

根據Comscore的數據，本周末環球影業占票房總收入77%以上，為疫情期間第三佳的成績，不過迪士尼也來勢洶洶，旗下漫威超級英雄電影「黑寡婦」(Black Widow)將於下周上映，摩拳擦掌準備加入戰局。

電影 疫情 美國

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