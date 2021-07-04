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「印度劉德華」阿米爾罕 與結婚15年的二任妻離婚

娛樂新聞組／綜合報導
阿米爾汗(中)主演的「三個傻瓜」紅遍全球。（豆瓣電影）
阿米爾汗(中)主演的「三個傻瓜」紅遍全球。（豆瓣電影）

有「印度劉德華」之稱的56歲的印度寶萊塢天王阿米爾罕（Aamir Khan），主演「三個傻瓜」(3 Idiots)、「我和我的冠軍女兒」（Dangal）以及「心中的小星星」（Taare Zameen Par）等片紅遍全球，前陣子他確診感染新冠肺炎，讓粉絲相當擔心。阿米爾罕近日再度丟出震撼彈，宣布與結婚15年妻子基蘭拉歐（Kiran Rao）離婚。

阿米爾汗是現今寶萊塢片酬最高的演員，在印度之外，全世界都擁有高知名度。

綜合媒體報導，47歲的基蘭拉歐是導演兼製片人，和阿米爾罕在2001年合作電影「Lagaan」相識，並在2005年結婚。基蘭拉歐也是阿米爾罕的第二任妻子，婚後也替阿米爾罕生下小兒子Azad Rao。

阿米爾罕染疫後，接受治療和在家休養，沒想到3日他和妻子基蘭拉歐發布共同聲明，宣布兩人結束15年婚姻，也表示將會一起撫養小孩；在工作方面，還是會合作電影，以及共同創立的非營利組織「帕尼基金會」還是會持續下去。

聲明中提到，兩人早已分居，沒有一起生活的期間彼此反而更自在，認為這樣像更像是家人的相處模式，「我們就像一個大家庭決定分開生活，同時仍會分享彼此的生活。我們將開始新的篇章，不再是夫妻，而是共同的父母和家人。」

阿米爾罕身為印度大牌明星，過往作品長期關注社會議題，包括教育、女性，被譽為「印度的良心」。

阿米爾罕與妻子傳出離婚。（取材自Instagram）
阿米爾罕與妻子傳出離婚。（取材自Instagram）

印度 電影 導演

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