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霍蘭德熱吻辛蒂亞 「蜘蛛人」又一對CP？

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆霍蘭德、辛蒂亞在「蜘蛛人：離家日」曾有吻戲。（取材自推特）
湯姆霍蘭德、辛蒂亞在「蜘蛛人：離家日」曾有吻戲。（取材自推特）

蜘蛛人：返校日」（Spider-Man: Homecoming）、「蜘蛛人：離家日」（Spider-Man: Far From Home）一連捧紅男女主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya），由於前任蜘蛛人安德魯加菲（Andrew Garfield）、艾瑪史東（Emma Stone）曾假戲真做談戀愛，湯姆與辛蒂亞的互動也格外引人關注，近期「Page Six」拍到兩人在洛杉磯的自家車內熱吻，但雙方目前都未回應。

報導指出，霍蘭德載著辛蒂亞回到她洛杉磯的媽媽家，還被拍到三人一同外出，霍蘭德看似已與曖昧對象家人相處也很融洽，其實「時人」雜誌曾報導他們從2017年開始就祕密談情，出外度假時也都很低調，但他們皆否認這些傳言。

霍蘭德先前接受英國版「GQ」訪問，稱讚辛蒂亞對他幫助很大，「我有時在公共場合顯得太自在了，辛蒂亞改變了我」，他在該場訪問中也被問及戀愛觀，他笑稱：「這很傷腦筋，如果你要開始約會，就得忠於自己的感覺…你要處理的不只是兩人的關係，而是在全世界面前如何展現，這是我在自己事業中最擔心的狀況之一。」

辛蒂亞曾經在推特上回應兩人戀愛傳聞，表示自己已經好幾年沒去度假了，怎麼會「我最喜歡我們一起去度假，哈！」之後她也回答媒體的詢問，表示湯姆霍蘭德的確是最好的朋友之一。

「蜘蛛人：返校日」系列捧紅湯姆霍蘭德、辛蒂亞。（圖：索尼提供）
「蜘蛛人：返校日」系列捧紅湯姆霍蘭德、辛蒂亞。（圖：索尼提供）

蜘蛛人 洛杉磯 英國

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