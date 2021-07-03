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裘莉戀愛了？被目擊約會「非裔小布」威肯

娛樂新聞組╱綜合報導
安潔莉娜裘莉被狗仔目擊在洛杉磯餐廳約會。（路透）
安潔莉娜裘莉被狗仔目擊在洛杉磯餐廳約會。（路透）

知名銀色夫妻布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）離婚官司還在打，布萊德彼特早前被爆找了小29歲的人妻當新歡，裘莉近日也被外媒捕捉到她與歌壇天王威肯（The Weeknd）約會。

根據太陽報報導，裘莉在激烈的監護權官司爭奪戰中，也沒放棄感情生活，近日和威肯度過了一個浪漫的約會夜。

46歲的裘莉和與31歲的威肯，日前被狗仔目擊在洛杉磯約會，兩人一起吃了幾小時的晚餐，接著一前一後地離開，似乎是為了避嫌，消息一傳出，便立刻在推特上掀起討論。

有趣的是，威肯曾在2016年的熱門單曲「Starboy」中提到布萊德彼特，稱自己要當風流浪子，「成為非裔的布萊德彼特」。

其實威肯的感情生活也一直相當精采，他曾與名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）交往四年，但其間一直分分合合。他也曾與天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）以及西班牙歌手羅莎莉亞（Rosalía）傳出緋聞；如今威肯和裘莉爆出戀情，也真的應證了「Starboy」中自虧要當個風流浪子的預言。

但也有人認為，兩人會一起吃飯，是因為威肯想要發展演藝事業，可能是藉由晚餐與裘莉討論劇本。

威肯的感情生活一直相當精采。(取材自Instagram)
威肯的感情生活一直相當精采。(取材自Instagram)

裘莉 布萊德彼特 洛杉磯

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