與強尼戴普家暴官司未了 安柏赫德突自曝已當媽

強尼戴普(右)與前妻安柏赫德(左)的離婚官司一波三折。(歐新社資料照片)

好萊塢 影星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德( Amber Heard)的家暴 官司已打了數年,仍無結果,安柏近期也回歸新片「水行俠2」(Aquaman and the Lost Kingdom)繼續擔綱女主角,她近日意外自曝已當媽,也分享當媽後的愉快心情,高喊「她是我餘生的開始。」

安柏透露自己本身不孕,透過代理孕母的方式生下一女,並以母親的名字為女兒命名為「歐娜佩吉赫德」,她不想為了小孩而結婚,但很高興能孕育出新生命,並在Instagram寫下「我很開心能跟你們分享這個消息,四年前我就決定要有自己的小孩,以我自己的方式達成。」

Page Six報導,知情人士表示「歐娜非常漂亮,安柏也很愛她,她一直都很清楚,自己想要成為一名母親,這一直是她最大的心願,她也非常感謝幫助烏娜進入她生活的好女人」。

安柏赫德曾在2015年嫁給強尼戴普,但隔年就爆家變,雙方都控訴彼此家暴,強尼被「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)劇組開除,安柏卻能繼續演出「水行俠2」女主角,引起粉絲不滿,發動連署要安柏退出,但華納不為所動,仍繼續邀請安柏演出。