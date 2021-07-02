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與強尼戴普家暴官司未了 安柏赫德突自曝已當媽

記者陳建嘉／綜合報導
強尼戴普(右)與前妻安柏赫德(左)的離婚官司一波三折。（歐新社資料照片）
強尼戴普(右)與前妻安柏赫德(左)的離婚官司一波三折。（歐新社資料照片）

好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德( Amber Heard)的家暴官司已打了數年，仍無結果，安柏近期也回歸新片「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）繼續擔綱女主角，她近日意外自曝已當媽，也分享當媽後的愉快心情，高喊「她是我餘生的開始。」

安柏透露自己本身不孕，透過代理孕母的方式生下一女，並以母親的名字為女兒命名為「歐娜佩吉赫德」，她不想為了小孩而結婚，但很高興能孕育出新生命，並在Instagram寫下「我很開心能跟你們分享這個消息，四年前我就決定要有自己的小孩，以我自己的方式達成。」

Page Six報導，知情人士表示「歐娜非常漂亮，安柏也很愛她，她一直都很清楚，自己想要成為一名母親，這一直是她最大的心願，她也非常感謝幫助烏娜進入她生活的好女人」。

安柏赫德曾在2015年嫁給強尼戴普，但隔年就爆家變，雙方都控訴彼此家暴，強尼被「怪獸與牠們的產地」（Fantastic Beasts and Where to Find Them）劇組開除，安柏卻能繼續演出「水行俠2」女主角，引起粉絲不滿，發動連署要安柏退出，但華納不為所動，仍繼續邀請安柏演出。

安柏赫德在社群網站自曝已於4月透過代理孕母產下一女。（取材自Instagram）
安柏赫德在社群網站自曝已於4月透過代理孕母產下一女。（取材自Instagram）

家暴 好萊塢

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