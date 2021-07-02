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詹姆斯法蘭柯性騷案和解 賠償223萬元

記者陳建嘉／綜合報導
詹姆斯法蘭柯被控性騷擾毀掉形象與事業，近日已正式和原告和解。(路透資料照片)
詹姆斯法蘭柯被控性騷擾毀掉形象與事業，近日已正式和原告和解。(路透資料照片)

曾以「蜘蛛人」（pider-Man）系列紅遍全球的詹姆斯法蘭柯（ James Franco），2019年被他成立的表演學校幾位女學生指控遭他侵犯，利用職權要求她們裸露身體，讓他聲勢瞬間跌落谷底，案件拖了快兩年，詹姆斯近期已與兩名原告達成庭外和解，賠償約223萬美元。

詹姆斯長相帥氣，能演能導，還曾與安海瑟薇（Ann Hathaway）在2011年奧斯卡頒獎典禮擔任主持人，原本前景看好，卻在兩年前捲入性侵風波，兩名女學生莎拉、東妮指控詹姆斯在教課期間，不只上下其手，還曾在拍攝多人性愛場面時硬是把她們保護「重點部位」的護具拿掉，引起外界譁然。

他當年原本被看好以「大災難家」入圍奧斯卡影帝，結果落空，片約也銳減，就連昔日好友塞斯羅根（Seth Rogen）都在受訪時暗示已與他切割，也許是為了力挽頹勢，詹姆斯才決定大手筆與兩名原告和解。

據BBC報導，莎拉、東妮有聘請律師，並且全程參與官司過程，預計可獲得89萬美金的賠償金額，其餘受害者則平分剩下金額，如果兩人不滿意，還可於兩個月內拒絕和解，並再次上訴。

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